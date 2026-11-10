طائرة الاتحاد السكندري تهزم المقاولون في الدوري المرتبط

فاز اليوم الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة المدير الفني الكابتن محمد شكري علي ضيفه فريق المقاولون بثلاثة أشواط مقابل لا شئ في اللقاء الذي اقيم في السادسة مساءا علي صالة الدكتور كمال شلبي بالشاطبي بحضور الاستاذ اسماعيل محمد عضو مجلس ادارة النادي .

وجاءت نتائج الاشواط علي النحو التالي :-

الشوط الاول : 25 - 20 الاتحاد

الشوط الثاني : 25- 18 الاتحاد

الشوط الثالث : 25- 23 الاتحاد



وفي نفس السياق فاز فريق المرتبط علي فريق المقاولون بثلاثة اشواط مقابل لا شئ .

ويواجه الفريق يوم السبت القادم فريق بتروچيت علي صالة الدكتور كمال شلبي الساعة السادسة مساءا .