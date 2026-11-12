تشكيل فرنسا المتوقع أمام إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية

يواجه منتخب فرنسا نظيره الإيطالي اليوم، الخميس، على ملعب "سان سيرو"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية المجموعة الأولى للمستوى الأول.

ويغيب عن منتخب فرنسا النجم كيليان مبابي بسبب الإجهاد.

ومن المتوقع أن يخوض فرنسا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيوم ريستس.

خط الدفاع: أندي ضيوف، جيريمي جاكيه، ليني يورو، مالو جوستو.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، لوكاس دا كونها، ريان شرقي.

خط الهجوم: ديزيري دوي، برادلي باركولا، مايكل أوليز.

وتحتل فرنسا صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما تتواجد إيطاليا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.