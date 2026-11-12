جامعة قنا تفتتح ساحات التربية والآداب والعلوم بفعاليات طلابية ثرية

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، ساحات كليات التربية والآداب والعلوم بالحرم الجامعي، والتي شهدت تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الطلابية، بما يعكس توجه الجامعة نحو توفير بيئة متكاملة تجمع بين التعليم والإبداع والأنشطة الطلابية، فى إطار رؤية جامعة قنا لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالبيئة التعليمية والطلابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة الأسبق، وعمداء الكليات، طروب طلبة، أمين الجامعة، والأستاذ عبد الرازق حسين، وعلي موسى، أمينا الجامعة المساعدان، ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وشهدت الساحات، قبل مراسم الافتتاح، حالة من الزخم الطلابي والفني والثقافي، من خلال تنظيم عدد من المعارض والفعاليات، شملت معارض للفنون التشكيلية، وسوق عكاظ الأدبي، وورشًا فنية، ومعرضًا للخط العربي، إلى جانب عروض للغة الإنجليزية واللغة الألمانية، وأنشطة رياضية وذهنية متنوعة.

وأجرى رئيس جامعة قنا، وجولة تفقدية بين أجنحة المعارض والفعاليات، اطلعوا خلالها على إبداعات الطلاب ومشاركاتهم، وسط إشادة بما شهدته الساحات من حيوية وتنوع وزخم في الأنشطة، وهو ما يعكس الهدف من إنشائها باعتبارها مساحات مفتوحة تحتضن مواهب الطلاب وتتيح لهم فرصًا حقيقية للتعبير والإبداع والتفاعل.



وأكد عكاوى، أن الجامعة تتبنى منهجية عمل تقوم على تحقيق النتائج والمخرجات الفعلية على أرض الواقع، وليس مجرد تنفيذ الأنشطة والعمليات، مشيرًا إلى أن السؤال الأهم الذي ينبغي أن تطرحه الجامعة باستمرار هو: ما النتائج التي تحققت من وراء ما يتم تنفيذه من أنشطة؟، موضحًا أن هذه النتائج تشمل مخرجات ملموسة تتمثل في المباني والطرق والإنارة والساحات وتطوير البنية التحتية، وأخرى غير ملموسة تتمثل في بناء القدرات، وتحسين مخرجات التعلم، وزيادة الإنتاج البحثي والفكري. وأضاف أن توجيه الأنشطة الجامعية نحو تحقيق نتائج حقيقية يمثل ضرورة لضمان الاستخدام الأمثل للوقت والجهد والموارد.

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن العمل خلال السنوات الثلاث الماضية ارتكز على تحقيق الأداء المتوازن في مختلف قطاعات الجامعة، من خلال تطوير المنظومة الإدارية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتحديث اللوائح، وإعداد أدلة السياسات والإجراءات بما يضمن وضوح المهام وتنفيذها وفق مرجعيات قانونية ومؤسسية، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة الحوكمة الإلكترونية لمختلف الأنشطة الجامعية، بما في ذلك أعمال الماليات والأمن الجامعي والبوابات الإلكترونية، حيث نجحت الجامعة في تصميم وتطوير 57 تطبيقًا إلكترونيًا لدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء.



وأشار عكاوى، إلى أن التطوير امتد ليشمل البيئة التعليمية بكافة عناصرها، من مدرجات ومعامل وطرق وشبكات صرف صحي وغاز وإنارة ومياه وكهرباء، بما يضمن توفير بيئة متكاملة تساعد الجامعة على أداء رسالتها في التعليم والتدريب والبحث العلمي، كما شمل الجوانب الاجتماعية من خلال تطوير نادي أعضاء هيئة التدريس ودار المناسبات، واستحداث خدمات ومبادرات اجتماعية، من بينها يوم الوفاء ونظام المعايدة، فضلًا عن استحداث برنامج أوقاف الجامعة لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا والطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب حوكمة الشؤون المالية وإعداد الدراسات اللازمة للحد من الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.



اكتشاف المواهب الطلابية



وأضاف رئيس جامعة قنا، بأن الساحات الجديدة ليست مجرد مساحات مفتوحة أو إضافات جمالية للحرم الجامعي، وإنما تمثل جزءًا من رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة جامعية آدمية تليق بالطلاب وتحافظ على حقوقهم، وتهيئ لهم المناخ المناسب للتعلم والإبداع والمشاركة في مختلف الأنشطة، مؤكدًا أن اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها يتطلب توفير أماكن تحتضن أصحاب المواهب في الرسم والعزف وإلقاء الشعر وغيرها من الفنون، وأن الجامعة لا يمكنها أن تطلب من الطالب الإبداع دون أن توفر له المكان والبيئة المناسبة لذلك.



وشدد عكاوى، على أن رؤية الجامعة تقوم على تحقيق التوازن بين المحاور الاجتماعية والتعليمية والبحثية والمجتمعية والإدارية والمالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية، دون التركيز على مجال وإغفال المجالات الأخرى، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للجامعات، سواء من خلال الموازنات المخصصة أو الصلاحيات الإدارية التي تتيح اتخاذ القرارات اللازمة للتطوير وتحقيق الأهداف المؤسسية.





بناء شخصية الطالب

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الساحات الجديدة تمثل إضافة تربوية وثقافية وإنسانية للحياة الجامعية، وليست مجرد تطوير للمظهر الجمالي للحرم الجامعي، موضحًا أن الجامعة لا تقتصر رسالتها على تقديم العلم داخل القاعات الدراسية، وإنما تمتد إلى بناء شخصية الطالب واكتشاف مواهبه وتنمية قدراته، وإتاحة الفرصة أمامه للتعبير عن نفسه وإبداعاته. وأضاف أن هذه الساحات تمنح الطلاب مساحة حقيقية لممارسة الأنشطة واكتشاف مواهبهم في الفنون والشعر والموسيقى وغيرها، بما يسهم في إعداد خريج يمتلك العلم والشخصية والموهبة والثقة في قدرته على صناعة المستقبل.



كما تضمنت فعاليات الافتتاح عروضًا للفنون الشعبية والأنشطة الرياضية، إلى جانب فقرات فنية قدمها كورال جامعة قنا، ومنافسات ثقافية ورياضية عكست تنوع المواهب الطلابية وثراء الحياة الجامعية.

وتضمنت أعمال التطوير والتجهيز بالساحات الجديدة توفير 16 مظلة بساحة كلية العلوم، و10 مظلات بساحة كلية الآداب، و9 مظلات بساحة كلية التربية، وذلك ضمن منظومة المظلات المنتشرة بمختلف أنحاء الجامعة، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية 3412 فردًا، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنترلوك والبرجولات وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، بما يسهم في توفير مساحات خدمية مناسبة وتحسين المظهر الحضاري للحرم الجامعى.







