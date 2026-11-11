في اجتماع موسع.. رئيس جامعة قنا يناقش أبرز المشروعات التطويرية

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة المشروعات التطويرية بالجامعة وتجهيزات المتحف التعليمي، والحديقة النباتية التعليمية، وبيت الحيوان.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، وعلي موسى، أمين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

خلال الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة الموقف التنفيذي للمتحف التعليمي ومقتنياته المزمع جمعها من مختلف كليات الجامعة، مستعرضاً دوره التعليمي والمجتمعي المأمول في إثراء المنظومة التعليمية وإتاحة بيئة تفاعلية لربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، والتعريف بما تمتلكه الجامعة من مقومات علمية.

كما تناول مناقشة مشروع الحديقة النباتية التعليمية ومحتوياتها المتنوعة ودورها الحيوي في دعم الجانبين التعليمي والبحثي، إلى جانب استعراض الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات المشار إليها والتأكيد على الالتزام بها.



المواصفات الفنية

ووجّه رئيس جامعة قنا، خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة في تنفيذ الأعمال، ومراعاة أعلى معايير الجودة والدقة في مختلف مراحل الإنشاء، مع الاهتمام بالبعد الجمالي والتنسيق المعماري، بما يحقق التكامل بين العناصر الإنشائية والتصميمية، ويضمن خروج المشروع بصورة حضارية تتناسب مع مكانة الجامعة ورؤيتها التطويرية، موجهاً الشكر لكافة فرق العمل والادارات المعنية بالمشروعات التطويرية التي تشهدها الجامعة.

وقدم الدكتور فرج خضاري، وكيل كلية الهندسة، والدكتورة جميانة داوود المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والمهندس محمد كامل، مدير عام الادارة الهندسية، عرضا تقديميا لأبرز إنجازات المشروعات الهندسية بالجامعة والتي تشمل ١٢١ مشروعا هندسيا بمختلف قطاعات الجامعة والمستشفيات الجامعية، ومنها مركز الابتكار، الحديقة النباتية التعليمية، المتحف التعليمي، ساحات التربية والعلوم والآداب.

كما تحدث الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم على مشروع بيت الحيوان ومراحل التنفيذ المختلفة والأهمية العلمية للمشروع، وما يقدمه من خدمات تعليمية وبحثية لطلاب وباحثي كليات القطاع الطبي.

وتناول الدكتور رأفت شيبة الحمد، عميد كلية الزراعة، بالشرح مركز الابتكار الذي نفذته الجامعة بالتعاون مع مؤسسة انرووت للتنمية.

فيما تحدث عبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، عن إعادة تأهيل بعض الأماكن غير المستغلة في المشروعات التطويرية الجديدة التي تشهدها الجامعة.

وأجرى رئيس جامعة قنا ومرافقوه، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بموقع المتحف التعليمي والاستماع الى شرح من الجهة المنفذة لعملية إنشاء المتحف وفقا لأحدث الممارسات.