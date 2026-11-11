قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
الكرملين: لا توجد خطط في الوقت الحالي لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
مؤمن سليمان مديراً فيناً لـ سيراميكا كليوباترا خلفاً لـ على ماهر
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
إطلاق التوصيات الختامية لمؤتمر تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا
التسجيل يبدأ اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «بيتك في مصر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في اجتماع موسع.. رئيس جامعة قنا يناقش أبرز المشروعات التطويرية

اجتماع جامعة قنا
اجتماع جامعة قنا
يوسف رجب

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة المشروعات التطويرية بالجامعة وتجهيزات المتحف التعليمي، والحديقة النباتية التعليمية، وبيت الحيوان.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، وعلي موسى، أمين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

خلال الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة الموقف التنفيذي للمتحف التعليمي ومقتنياته المزمع جمعها من مختلف كليات الجامعة، مستعرضاً دوره التعليمي والمجتمعي المأمول في إثراء المنظومة التعليمية وإتاحة بيئة تفاعلية لربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، والتعريف بما تمتلكه الجامعة من مقومات علمية.

كما تناول مناقشة مشروع الحديقة النباتية التعليمية ومحتوياتها المتنوعة ودورها الحيوي في دعم الجانبين التعليمي والبحثي، إلى جانب استعراض الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات المشار إليها والتأكيد على الالتزام بها.
 

المواصفات الفنية

ووجّه رئيس جامعة قنا، خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة في تنفيذ الأعمال، ومراعاة أعلى معايير الجودة والدقة في مختلف مراحل الإنشاء، مع الاهتمام بالبعد الجمالي والتنسيق المعماري، بما يحقق التكامل بين العناصر الإنشائية والتصميمية، ويضمن خروج المشروع بصورة حضارية تتناسب مع مكانة الجامعة ورؤيتها التطويرية، موجهاً الشكر لكافة فرق العمل والادارات المعنية بالمشروعات التطويرية التي تشهدها الجامعة.

وقدم الدكتور فرج خضاري، وكيل كلية الهندسة، والدكتورة جميانة داوود المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والمهندس محمد كامل، مدير عام الادارة الهندسية، عرضا تقديميا لأبرز إنجازات المشروعات الهندسية بالجامعة والتي تشمل ١٢١ مشروعا هندسيا بمختلف قطاعات الجامعة والمستشفيات الجامعية، ومنها مركز الابتكار، الحديقة النباتية التعليمية، المتحف التعليمي، ساحات التربية والعلوم والآداب.

كما تحدث الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم على مشروع بيت الحيوان ومراحل التنفيذ المختلفة والأهمية العلمية للمشروع، وما يقدمه من خدمات تعليمية وبحثية لطلاب وباحثي كليات القطاع الطبي.

وتناول الدكتور رأفت شيبة الحمد، عميد كلية الزراعة، بالشرح مركز الابتكار الذي نفذته الجامعة بالتعاون مع مؤسسة انرووت للتنمية.

فيما تحدث عبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، عن إعادة تأهيل بعض الأماكن غير المستغلة في المشروعات التطويرية الجديدة التي تشهدها الجامعة.

وأجرى رئيس جامعة قنا ومرافقوه، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بموقع المتحف التعليمي والاستماع الى شرح من الجهة المنفذة لعملية إنشاء المتحف وفقا لأحدث الممارسات.

المتحف التعليمي جامعة قنا قنا المشروعات التطويرية الحديقة النباتية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

أرشيفية

رئيس وزراء بريطانيا يتوعد إسرائيل: لن نتوقف عن الضغط لإدخال المساعدات إلى غزة

اجتماع وزراء العدل العرب

من غزة إلى لبنان.. نبيل فهمي يدعو لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لمحاسبة الاحتلال

محمد صادق مدير مؤسسة أرشيف التراث العربي في مصر

محمد صادق لـ صدى البلد: الصحف المصرية كانت سفيرا ثقافيا إلى الخليج.. ونمتلك وثائق نادرة عن تاريخ الشارقة

بالصور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

رجيم البحر المتوسط لمدة أسبوع.. جدول وجبات يساعد على خسارة الوزن

رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد