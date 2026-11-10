رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يبحث مع نقيب أطباء قنا تعزيز التعاون بالتدريب الطبى

استقبل الدكتور عباس محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، وفدًا من نقابة أطباء قنا برئاسة الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة الجامعة، وبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الطبية والعلمية والمهنية.

وضم وفد النقابة كل من: الدكتور محمود عويس، الأمين العام للنقابة، والدكتور وليد أبوالعباس، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية، حيث قدم الوفد درع نقابة أطباء قنا للدكتور عباس منصور، تقديرًا لمكانته العلمية والأكاديمية، واعتزازًا بالعلاقات الطيبة التي تجمع الجامعة بالنقابة.

وتناول اللقاء سبل توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات التعليم والتدريب الطبي، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.



وأعرب رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، عن تقديره لهذه الزيارة، مثمنًا الدور الذي تقوم به نقابة أطباء قنا في دعم المنظومة الطبية بالمحافظة، ومؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع النقابات المهنية والمؤسسات المختلفة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير العملية التعليمية والتدريبية، وإعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع.



من جانبه، هنأ نقيب أطباء قنا، رئيس الجامعة بتوليه المسؤولية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا حرص نقابة أطباء قنا على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعة، بما يخدم الأطباء ويدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمحافظة قنا.



