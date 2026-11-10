جامعة قنا تكرّم الفائزين في«بي فيت» والدوري الداخلي لكرة الطائرة وخماسى كرة القدم

كرّمت جامعة قنا، الطلاب والطالبات الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة اللياقة البدنية «بي فيت»، ومنافسات الدوري الداخلي لكرة الطائرة وخماسي كرة القدم، ضمن أنشطة العام الجامعي 2026/2027، وذلك بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب – إدارة النشاط الرياضي، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ووزع الدكتور اشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجوائز على الطلاب الفائزين بحضور محمد وليد، مدير عام رعاية الطلاب و محمد موسى، مدير إدارة النشاط الرياضي، وفريق عمل الإدارة.





وشهدت مسابقة اللياقة البدنية «بي فيت» حصول الطالب مصطفى شحات، من كلية علوم الرياضة على المركز الاول، وجاء في المركز الثاني محمد رجب نوبي، من كلية علوم الرياضة، بينما حصل على المركز الثالث فارس وليد حامد، من كلية الصيدلة.

وفي منافسات الطالبات، حصدت روان عادل رمضان، من كلية علوم الرياضة المركز الأول، وجاءت آلاء منتصر السيد أحمد، من كلية علوم الرياضة في المركز الثاني، بينما حصلت ملك مجدي عبد المنعم، من كلية علوم الرياضة على المركز الثالث.

وفي منافسات الدوري الداخلي لكرة الطائرة للطالبات، حصلت كلية علوم الرياضة على المركز الأول، بينما جاءت كلية التجارة في المركز الثاني، فيما حققت كلية الآداب المركز الأول في منافسات الطلبة، وجاءت كلية علوم الرياضة في المركز الثانى.

وفي منافسات الدوري الداخلي لخماسي كرة القدم للطالبات، توجت كلية علوم الرياضة بالمركز الأول، وحصلت كلية التجارة على المركز الثاني، بينما حققت كلية التجارة المركز الأول في منافسات الطلبة، وجاءت كلية الطب البشري في المركز الثانى.