مستشفيات قنا الجامعية تستقبل 7 طالبات إثر إصابتهن في حادث سير بدشنا

استقبل مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي بقنا، 7 طالبات مصابات اثر تعرضهن لحادث سير بمركز دشنا، أثناء عودتهن من المدرسة.

و وجه الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بسرعة عمل الاسعافات والتدخلات الطبية اللازمة، كما تفقد المصابين نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بأن جميع الإصابات متوسطة لطالبات في عمر الـ ١٧ عاما وجاري تقييم الحالات وإجراء الفحوصات الطبية.

وتابع كل من: الدكتور أحمد علي، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، والدكتور أحمد خيري، مدير مستشفى الطوارئ والاصابات الجامعي، والدكتور مصعب ممدوح، نائب المدير، ومحمد صلاح، المدير المالي والإداري، تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابات.

وأشار الدكتور أحمد خيري، مدير مستشفى الطوارئ والاصابات الجامعي، إلى أنه تم التوجيه باستدعاء جميع الطواقم الطبية بالتخصصات ذات الصلة وسرعة اسعاف المصابين.



