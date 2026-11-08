مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوى

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من منطقة غرب قنا، نتج عنه متوفى ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، فيما يجري العمل على استخراج الجثمان من داخل السيارة.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

