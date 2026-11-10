تعليم قنا يعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية 2026/2027

شهد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، فعاليات انتخابات وتنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، والتي أقيمت بمعسكر قنا الدائم، بمشاركة القيادات الطلابية، وبحضور الدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، والحاج سعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الاتحادات الطلابية تمثل المنصة الديمقراطية والميدان الحقيقي لصقل الشخصية القيادية للطلاب، وتدريبهم على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية استراتيجية واعدة لبناء جيل شاب يجمع بين قوة الانتماء وعالمية المهارات.

وأضاف سعد الدين، بأن إعداد القيادات الطلابية يسهم في بناء طالب عالمي متجذر في هويته الوطنية، يعتز بتراثه وثوابته الثقافية، وينفتح في الوقت ذاته بوعي على علوم العصر وأحدث التقنيات ومعايير التنافسية الدولية، بما يؤهله للمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل.

وشهدت الانتخابات أجواءً ديمقراطية اتسمت بالشفافية والالتزام، عكست وعي الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية، وحرصهم على ممارسة حقهم في الاختيار وتحمل المسؤولية، بما يسهم في ترسيخ قيم الحوار وتقبل الآخر والعمل الجماعي، وإعداد كوادر طلابية قادرة على القيادة والمشاركة الفاعلة في الحياة المدرسية والمجتمعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، بأن انتخابات الاتحادات الطلابية تمثل تجربة تربوية عملية لترسيخ مبادئ الديمقراطية والممارسة الواعية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم، مشيرًا إلى أهمية دور المكتب التنفيذي في تبني المبادرات الطلابية، ونقل مطالب زملائهم، والمشاركة في تطوير الأنشطة والخدمات المدرسية.

تشكيل المكتب التنفيذي

وأسفرت الانتخابات عن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية على مستوى مديرية التربية والتعليم بقنا، وجاء التشكيل كالتالي:

يوسف كرم صدقي صديق – مدرسة العسيرات الثانوية بإدارة فرشوط – أمين الاتحاد.

سندس محمود محمد – مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بإدارة قنا – أمين مساعد.

ابتسام كمال محمد – مدرسة قنا الفنية الفندقية بإدارة قنا – مقرر اللجنة الاجتماعية.

ضحى إبراهيم السيد حسن – مدرسة الشهيد كمال عبد الرحيم بإدارة أبو تشت – مقرر اللجنة الثقافية.

أمين بركات أمين – مدرسة دشنا الثانوية بنين بإدارة دشنا – مقرر اللجنة العلمية.

عبد الرحمن منصور عيسى – مدرسة نقادة الثانوية بنين بإدارة نقادة – مقرر اللجنة الفنية.

علي أحمد علي محمد – مدرسة الوقف الصناعية بنين بإدارة الوقف – مقرر اللجنة الرياضية.

ويأتي تشكيل المكتب التنفيذي ليكون نموذجًا للممارسة الديمقراطية داخل المجتمع المدرسي، وفرصة حقيقية أمام الطلاب للمشاركة في صنع القرار، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي، وإعداد جيل من القيادات الشابة الواعية القادرة على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن.





