كامل الوزير: مفيش تعيينات في السكك الحديدية من غير اختبارات أمنية ونفسية وطبية

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن خضوع جميع المتقدمين للعمل بهيئة السكك الحديدية لمنظومة اختبارات متعددة تشمل الجوانب الأمنية والنفسية والطبية، إلى جانب اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة لنقل بمجلس النواب، أن الوزارة لا تسمح بتعيين أي عنصر دون استيفاء الموافقات الأمنية المطلوبة، موضحاً أن منظومة الاختيار تستهدف ضمان الانضباط والجدية ورفع كفاءة العاملين.

العمل الجماعي والإدارة الحديثة

وأضاف أن برامج التأهيل تتضمن أيضاً التدريب على العمل الجماعي والإدارة الحديثة وتعزيز الوعي بمفاهيم الأمن القومي.