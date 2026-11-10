قطر: مؤشرات إيجابية من إيران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها تلقت إشارات إيجابية من إيران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي للخلافات بينهما، مؤكدة أن الدوحة ستواصل جهود الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.

مباحثات وقف الحرب

وقالت الوزارة إن جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة لحل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنها تلقت إشارات ومواقف إيجابية من الجانبين بشأن تسوية خلافاتهما عبر المسار الدبلوماسي، وفقًا لما أوردته قناة الجزيرة القطرية، اليوم.

وشددت على أن قطر تسعى إلى اغتنام جميع الفرص المتاحة للتوصل إلى حل سلمي، وتدعم المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت أن زيارة وفد قطري إلى طهران جاءت في إطار مشاورات دبلوماسية ومباحثات إقليمية، أعقبتها مناقشات أجراها مسؤولون قطريون في واشنطن، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة بين إيران والولايات المتحدة.