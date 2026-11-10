رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتفقد سير اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية

استقبل الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، في زيارة تفقدية لأروقة الجامع الأزهر بمنطقة الوادي الجديد، وذلك في إطار متابعة فعاليات اختبارات «رواق العلوم الشرعية والعربية»، والوقوف على سير العمل ومستوى الخدمات العلمية والدعوية المقدمة للدارسين.



آليات تنفيذ البرامج العلمية

وخلال الجولة التي رافقهما فيها الشيخ محمد مسلم، مدير عام الشؤون التعليمية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ، مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر، والدكتور رأفت عبد العظيم، مدير إدارة الرواق الأزهري بالوادي الجديد، اطلع الجانبان على انتظام الاختبارات، ومدى توفر الأجواء المناسبة للدارسين داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات.

كما شملت الجولة تفقد سير الدراسة داخل الأروقة، وآليات تنفيذ البرامج العلمية، ومدى الإقبال على حلقات التحفيظ والدروس الشرعية، مؤكدين أهمية دور الأروقة الأزهرية في نشر المنهج الوسطي وترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة، إلى جانب تنمية الوعي الديني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع.

وأكد الشيخ شعبان مرعي حرص منطقة الوادي الجديد الأزهرية على تقديم جميع أوجه الدعم لأروقة الجامع الأزهر، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق رسالتها العلمية والدعوية؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من جانبه، أشاد الدكتور هاني عودة بما لمسه من حسن التنظيم والانضباط داخل رواق الجامع الأزهر بالمنطقة، مثمنًا جهود القائمين على العمل في الارتقاء بالأنشطة العلمية والتعليمية، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف في نشر العلم الشرعي الصحيح وخدمة المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لأروقة الجامع الأزهر بمختلف المحافظات؛ بما يسهم في تطوير أدائها، وتعزيز رسالتها في بناء الإنسان علميًا وفكريًا وفق المنهج الأزهري الوسطي.