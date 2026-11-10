قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاقتصاد الدائري.. 5 مسارات كبرى لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات
الزمالك يربط صلاحيات المستثمر في شركة الكرة بالنتائج.. وشرط مهم لاستمرارها
كامل الوزير: فصل أي عامل يثبت تعطيله جهاز «ATC» بالقطارات.. وسلامة الركاب خط أحمر
إعلامي: مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي
محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك
قطر: مؤشرات إيجابية من إيران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي
وزير الخارجية الأمريكي: قواتنا مستعدة لشن هجمات مدمرة ضد إيران في أي وقت
ممر ملاحي غير مسموح به.. الحرس الثوري: احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 لمواجهة تونس في تصفيات شمال أفريقيا
أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط
التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتفقد سير اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

استقبل الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، في زيارة تفقدية لأروقة الجامع الأزهر بمنطقة الوادي الجديد، وذلك في إطار متابعة فعاليات اختبارات «رواق العلوم الشرعية والعربية»، والوقوف على سير العمل ومستوى الخدمات العلمية والدعوية المقدمة للدارسين.


آليات تنفيذ البرامج العلمية

وخلال الجولة التي رافقهما فيها الشيخ محمد مسلم، مدير عام الشؤون التعليمية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ، مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر، والدكتور رأفت عبد العظيم، مدير إدارة الرواق الأزهري بالوادي الجديد، اطلع الجانبان على انتظام الاختبارات، ومدى توفر الأجواء المناسبة للدارسين داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات.

كما شملت الجولة تفقد سير الدراسة داخل الأروقة، وآليات تنفيذ البرامج العلمية، ومدى الإقبال على حلقات التحفيظ والدروس الشرعية، مؤكدين أهمية دور الأروقة الأزهرية في نشر المنهج الوسطي وترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة، إلى جانب تنمية الوعي الديني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع.

وأكد الشيخ شعبان مرعي حرص منطقة الوادي الجديد الأزهرية على تقديم جميع أوجه الدعم لأروقة الجامع الأزهر، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق رسالتها العلمية والدعوية؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من جانبه، أشاد الدكتور هاني عودة بما لمسه من حسن التنظيم والانضباط داخل رواق الجامع الأزهر بالمنطقة، مثمنًا جهود القائمين على العمل في الارتقاء بالأنشطة العلمية والتعليمية، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف في نشر العلم الشرعي الصحيح وخدمة المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لأروقة الجامع الأزهر بمختلف المحافظات؛ بما يسهم في تطوير أدائها، وتعزيز رسالتها في بناء الإنسان علميًا وفكريًا وفق المنهج الأزهري الوسطي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد منطقه الوادي الجديد الازهريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

ترشيحاتنا

بوكيتينو

زلزال مرتقب في مانشستر يونايتد.. بوكيتينو يقترب من خلافة كاريك وشرط الـ7 ملايين يشعل الصفقة

تحصينات المواشي

محافظ الغربية: تحصين 174 ألفا و142 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام وتحقيق نسبة إنجاز 78.27%

تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الثانوية بقنا

تعليم قنا يعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية 2026/2027

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد