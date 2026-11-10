وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الشرق الأوسط يشهد العديد من النزاعات ولا حلول عسكرية لها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير الخارجية، إنه لا بديل عن الحلول السياسية والحوار والدبلوماسية لإنهاء أزمات المنطقة.



وأضاف وزير الخارجية، أن إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.



وشارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم ١٠ نوفمبر٢٠٢٦، كمتحدث رئيسي في أعمال جلسة "الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط “، حول موضوعات الامن الغذائي وذلك في إطار الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد في باريس.

أكد الوزير عبد العاطي أن المنطقة تموج بالعديد من النزاعات وأنه لا بديل عن الحلول السياسية والحوار والدبلوماسية، وأنه لا حلول عسكرية لهذه النزاعات. واشار الي الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقيود التي تفرضها اسرائيل على دخول المساعدات الي غزة وعنف المستوطنين في الضفة.