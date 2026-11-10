روبيو: مصر شريك يعتمد عليه.. وسياساتها الخارجية تتسم بالتوازن

أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالدور الذي تقوم به مصر على الساحة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن القاهرة تمثل شريكًا يمكن الاعتماد عليه، في ظل ما وصفه باتباعها سياسات خارجية متزنة.

وأوضح روبيو أن مصر تحظى بأهمية في العلاقات الدولية، باعتبارها شريكًا موثوقًا، مشيرًا إلى أن نهجها في التعامل مع الملفات الخارجية يعكس قدرًا من التوازن في مواقفها وتحركاتها السياسية.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي لتسلط الضوء على طبيعة العلاقات بين القاهرة وواشنطن، ومكانة مصر كشريك في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة وتحديات سياسية وأمنية.