باستثمارات 902 مليون جنيه.. كهرباء جنوب الدلتا تعتمد ميزانية العام المالي 2025_2026

استعرض المهندس خالد مسعود غمري رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الميزانية والقوائم المالية للشركة أمام الجمعية العامة لشركات الكهرباء برئاسة الدكتور المهندس أحمد مهينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

واستعرض غمري خلال الاجتماع نتائج أعمال نشاطات الشركة المختلفة التي تُوضح الجهود الميدانية المخلصة التي بُذلت على مدار عام كامل في محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية بناءا على تعليمات الدكتور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتترجم شعار الوزارة إلى واقع يلمسه المواطن يوميًا في استقرار التيار الكهربائى ببيته ومصنعه ومجتمعه.

أظهرت الميزانية التي استعرضها رئيس الشركة أمام الجمعية العامة أن قيمة الاستثمارات التي نُفذت بالفعل على أرض الواقع بلغت 902 مليون جنيه وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق تحول مباشرة إلى مشروعات ميدانية شملت رفع كفاءة المحولات وتحديث الكابلات والخطوط الهوائية وتدعيم مصادر التغذية البديلة لتقليل فترات الأعطال.

وتوضح البيانات أن هذه التحديثات ساهمت بشكل مباشر في إنهاء مشاكل ضعف الجهد الكهربائي في نطاق المحافظات التابعة للشركة ورفعت من كفاءة الشبكة وقدرتها على استيعاب الأحمال المتزايدة مواكبةً لحركة التنمية العمرانية والصناعية المتسارعة التي تشهدها منطقة الدلتا حيث سجل الحمل الأقصى للشركة (2681.2) ميجاوات مقارنة بـ (2595) ميجاوات للعام السابق.

انخفاض الفقد الفني

وشهد استعراض الميزانية إبراز النتائج الواقعية للخطط الفنية المتكاملة حيث انخفض الفقد بمقدار 0.7% نتيجة لتحديث شبكات التوزيع وإعادة توزيع الأحمال وتطوير الشبكات حيث تم تشغيل عدد 2 موزع جديد و مد 215 كم كابلات جهد متوسط و مد 565 كم موصلات جهد منخفض و تشغيل عدد 91محول جديد و مد 37 كم كابلات جهد منخفض وتركيب عدد 244 الف عداد وتدعيم الشركة بعدد 5 معامل فحص عدادات جديدة لسرعة فحص العدادات .

تطور مؤشرات الأداء التجاري وتحديث منظومة التحصيل

وعلى الصعيد التجاري والمالي ركزت نتائج الأعمال على الارتقاء بالمنظومة التجارية حيث تمكنت الشركة من تعزيز معدلات تحصيل الفواتير لتصل إلى (98)% خلال العام المالي مقارنة بـ (97)% للعام السابق مع تحقيق تطور واضح في الإيرادات في ضوء تفعيل آليات المتابعة المستمرة وتطوير برامج التحصيل من خلال الاعتماد على ماكينات التحصيل الإلكتروني (P.O.S) كما أظهرت البيانات تخفيضاً ملموساً في حجم المتأخرات المتراكمة وتيسير سدادها مما ساهم في تأمين التدفقات النقدية اللازمة لتمويل مشروعات الشركة وبرامج الصيانة وتحديث الخدمات دون توقف.

التوسع في النظم الرقمية وطفرة العدادات مسبقة الدفع

وفيما يخص التعامل المباشر مع الجمهور أوضحت بيانات الميزانية المعروضة الاهتمام البالغ بتطوير الخدمات تيسيرًا على المواطنين حيث تم تركيب عدد (244 الف) عداد مسبق الدفع خلال العام المالي وترافق ذلك مع التوسع في العدادات الذكية التي تتيح للمشترك تحكمًا كاملًا ودقيقًا في نمط استهلاكه وتحديث شامل لمنظومة مراكز خدمة العملاء وتطوير آليات التعامل الرقمي لإنهاء الإجراءات والمعاملات بيسر وسرعة وشفافية كاملة حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين بالشركة نحو (5.750) مليون مشترك.

وقد أشاد السيد الدكتور المهندس/ أحمد مهينة والسادة أعضاء الجمعية العامة بما استعرضته شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من نتائج أعمال وجهود متميزة خلال العام المالي 2025/2026 مثمنين ما تحقق من خطوات في تطوير الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ومؤكدين أهمية مواصلة جهود التطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وفي الختام أعرب السيد المهندس/ خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن خالص شكره وتقديره للسيد الدكتور المهندس/ أحمد مهينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والسادة أعضاء الجمعية العامة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء مجلس إدارة الشركة كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء مثمنًا ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل متواصل مؤكدًا أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة العمل الجماعي والتعاون والتكامل بين جميع قطاعات الشركة.

وأكد سيادته استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة بما يواكب توجهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر باستكمال خطط التطوير والتحديث ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية و مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين وجعل تحسين جودة الخدمة وتلبية احتياجاتهم في مقدمة أولويات العمل.