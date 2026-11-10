قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي
محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك
قطر: مؤشرات إيجابية من إيران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي
وزير الخارجية الأمريكي: قواتنا مستعدة لشن هجمات مدمرة ضد إيران في أي وقت
ممر ملاحي غير مسموح به.. الحرس الثوري: احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 لمواجهة تونس في تصفيات شمال أفريقيا
أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط
التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة
كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات
هجوم يستهدف سفينة تابعة لـ"أدنوك" في المياه الإقليمية الإماراتية
هبوط جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026.. خطوات الاستعلام والسداد بأكثر من طريقة

كهرباء
كهرباء
محمد غالي

لم يعد سداد فاتورة الكهرباء يتطلب زيارة مقار شركات التوزيع أو الانتظار أمام منافذ التحصيل، بعدما أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الخدمات الرقمية التي تمكن المشتركين من معرفة قيمة الاستهلاك وسداد المستحقات باستخدام الهاتف المحمول، من خلال المواقع الإلكترونية والمحافظ البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

دفع فاتورة الكهرباء

وتتنوع وسائل دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026 لتشمل المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، إلى جانب تطبيقات التحصيل ومنافذ الدفع المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار الوسيلة المناسبة لإتمام عملية السداد وتوفير الوقت والجهد.

  خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها إلكترونيا

يمكن للمواطنين معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
2. اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.
3. الضغط على خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء.
4. تحديد شركة توزيع الكهرباء والمحافظة التابع لها المشترك وفقا للبيانات المطلوبة.
5. إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.
6. كتابة بيانات المشترك المسجلة لدى شركة الكهرباء إذا طلبها الموقع.
7. الضغط على الاستعلام للتعرف على قيمة الفاتورة المستحقة.
8. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة واستكمال إجراءات السداد.

  طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

وفرت وزارة الكهرباء بالتعاون مع جهات التحصيل والدفع الإلكتروني مجموعة من الوسائل التي تتيح سداد الفواتير الشهرية دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات توزيع الكهرباء.

وتشمل أبرز طرق السداد المتاحة ما يلي.

الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء: يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة والتعرف على الخدمات الإلكترونية المتاحة للمشتركين.
ماكينات الصراف الآلي ATM: تتيح بعض ماكينات البنوك خدمة سداد فواتير الكهرباء من خلال إدخال بيانات المشترك واتباع خطوات الدفع.
مكاتب البريد: يمكن سداد الفواتير من خلال منافذ البريد المصري المنتشرة بالمحافظات.
منافذ التحصيل الإلكتروني: تشمل منافذ مصاري وBee وأمان وغيرها من شركات خدمات الدفع الإلكتروني.
منافذ فوري: يستطيع المواطنون سداد الفواتير من خلال نقاط خدمة فوري المنتشرة في مختلف المناطق.

دفع فاتورة الكهرباء

  سداد فاتورة الكهرباء من خلال المحافظ الإلكترونية البنكية

تتيح المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك إمكانية دفع فاتورة الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التعامل النقدي أو زيارة منافذ التحصيل التقليدية.

وتشمل هذه الخدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لعدد من البنوك العاملة في مصر، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب محافظ بنكية أخرى تتيح خدمات سداد الفواتير.

ويستطيع المشترك الدخول إلى تطبيق المحفظة الإلكترونية، واختيار خدمات دفع الفواتير، ثم تحديد خدمة الكهرباء وإدخال البيانات المطلوبة، ومراجعة قيمة المبلغ المستحق قبل تأكيد عملية الدفع.

  دفع فاتورة الكهرباء من خلال محافظ شركات الاتصالات

يمكن أيضا استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية لسداد فاتورة الكهرباء من خلال الهاتف المحمول.

وتشمل أبرز هذه المحافظ ما يلي.

Vodafone Cash.
Etisalat Cash.
Orange Money.
WE Pay.

وتتم عملية السداد من خلال الدخول إلى المحفظة الإلكترونية واختيار خدمة دفع الفواتير، ثم تحديد الكهرباء وإدخال بيانات المشترك المطلوبة، وبعد مراجعة قيمة الفاتورة يتم تأكيد عملية الدفع وفقا للتعليمات الظاهرة داخل التطبيق.

دفع فاتورة الكهرباء

  تطبيقات الدفع الإلكتروني لسداد فاتورة الكهرباء

تعد تطبيقات الدفع الإلكتروني من الوسائل التي تسهل سداد فواتير الكهرباء عبر الهواتف الذكية، حيث توفر إمكانية الوصول إلى خدمات التحصيل دون الحاجة إلى زيارة منافذ الدفع.

ويأتي تطبيق MyFawry ضمن أبرز التطبيقات المستخدمة في هذا المجال، إذ يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات دفع الفواتير واختيار خدمة الكهرباء، ثم إدخال البيانات المطلوبة وإتمام عملية السداد باستخدام وسائل الدفع المتاحة داخل التطبيق.

وينبغي للمشترك التأكد من إدخال بيانات العداد أو كود المشترك بصورة صحيحة قبل إتمام عملية الدفع، والاحتفاظ بإيصال السداد الإلكتروني للرجوع إليه عند الحاجة.

فاتورة الكهرباء سداد فاتورة الكهرباء قيمة الاستهلاك وسائل دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

ترشيحاتنا

ارشيفيه

مصرع مسن إثر سقوط مقطورة جرار زراعي عليه بالقرب من مقابر جمصة بالدقهلية

صورة المتوفى

العثور على جثمان سائق لودر داخل خزان مياه بمطروح بعد 3 أيام من اختفائه

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات شخص بتحرير مخالفة مرورية له داخل المطار دون وجه حق

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد