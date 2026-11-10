دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026.. خطوات الاستعلام والسداد بأكثر من طريقة

لم يعد سداد فاتورة الكهرباء يتطلب زيارة مقار شركات التوزيع أو الانتظار أمام منافذ التحصيل، بعدما أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الخدمات الرقمية التي تمكن المشتركين من معرفة قيمة الاستهلاك وسداد المستحقات باستخدام الهاتف المحمول، من خلال المواقع الإلكترونية والمحافظ البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

دفع فاتورة الكهرباء

وتتنوع وسائل دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026 لتشمل المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، إلى جانب تطبيقات التحصيل ومنافذ الدفع المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار الوسيلة المناسبة لإتمام عملية السداد وتوفير الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها إلكترونيا

يمكن للمواطنين معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

2. اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

3. الضغط على خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

4. تحديد شركة توزيع الكهرباء والمحافظة التابع لها المشترك وفقا للبيانات المطلوبة.

5. إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.

6. كتابة بيانات المشترك المسجلة لدى شركة الكهرباء إذا طلبها الموقع.

7. الضغط على الاستعلام للتعرف على قيمة الفاتورة المستحقة.

8. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة واستكمال إجراءات السداد.

طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

وفرت وزارة الكهرباء بالتعاون مع جهات التحصيل والدفع الإلكتروني مجموعة من الوسائل التي تتيح سداد الفواتير الشهرية دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات توزيع الكهرباء.

وتشمل أبرز طرق السداد المتاحة ما يلي.

الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء: يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة والتعرف على الخدمات الإلكترونية المتاحة للمشتركين.

ماكينات الصراف الآلي ATM: تتيح بعض ماكينات البنوك خدمة سداد فواتير الكهرباء من خلال إدخال بيانات المشترك واتباع خطوات الدفع.

مكاتب البريد: يمكن سداد الفواتير من خلال منافذ البريد المصري المنتشرة بالمحافظات.

منافذ التحصيل الإلكتروني: تشمل منافذ مصاري وBee وأمان وغيرها من شركات خدمات الدفع الإلكتروني.

منافذ فوري: يستطيع المواطنون سداد الفواتير من خلال نقاط خدمة فوري المنتشرة في مختلف المناطق.

دفع فاتورة الكهرباء

سداد فاتورة الكهرباء من خلال المحافظ الإلكترونية البنكية

تتيح المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك إمكانية دفع فاتورة الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التعامل النقدي أو زيارة منافذ التحصيل التقليدية.

وتشمل هذه الخدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لعدد من البنوك العاملة في مصر، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب محافظ بنكية أخرى تتيح خدمات سداد الفواتير.

ويستطيع المشترك الدخول إلى تطبيق المحفظة الإلكترونية، واختيار خدمات دفع الفواتير، ثم تحديد خدمة الكهرباء وإدخال البيانات المطلوبة، ومراجعة قيمة المبلغ المستحق قبل تأكيد عملية الدفع.

دفع فاتورة الكهرباء من خلال محافظ شركات الاتصالات

يمكن أيضا استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية لسداد فاتورة الكهرباء من خلال الهاتف المحمول.

وتشمل أبرز هذه المحافظ ما يلي.

Vodafone Cash.

Etisalat Cash.

Orange Money.

WE Pay.

وتتم عملية السداد من خلال الدخول إلى المحفظة الإلكترونية واختيار خدمة دفع الفواتير، ثم تحديد الكهرباء وإدخال بيانات المشترك المطلوبة، وبعد مراجعة قيمة الفاتورة يتم تأكيد عملية الدفع وفقا للتعليمات الظاهرة داخل التطبيق.

دفع فاتورة الكهرباء

تطبيقات الدفع الإلكتروني لسداد فاتورة الكهرباء

تعد تطبيقات الدفع الإلكتروني من الوسائل التي تسهل سداد فواتير الكهرباء عبر الهواتف الذكية، حيث توفر إمكانية الوصول إلى خدمات التحصيل دون الحاجة إلى زيارة منافذ الدفع.

ويأتي تطبيق MyFawry ضمن أبرز التطبيقات المستخدمة في هذا المجال، إذ يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات دفع الفواتير واختيار خدمة الكهرباء، ثم إدخال البيانات المطلوبة وإتمام عملية السداد باستخدام وسائل الدفع المتاحة داخل التطبيق.

وينبغي للمشترك التأكد من إدخال بيانات العداد أو كود المشترك بصورة صحيحة قبل إتمام عملية الدفع، والاحتفاظ بإيصال السداد الإلكتروني للرجوع إليه عند الحاجة.