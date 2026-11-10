أصبح الملصق الإلكتروني من الإجراءات الأساسية المرتبطة بترخيص المركبات في مصر، في إطار خطة تطوير منظومة المرور وتعزيز الرقابة على الطرق باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وهو ما دفع أصحاب السيارات إلى البحث عن طرق استخراجه والرسوم المطلوبة لتركيبه، خاصة مع إتاحة عدد من الخدمات المرورية عبر الإنترنت.

كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2026

وتوفر وزارة الداخلية خدمات استخراج الملصق الإلكتروني وإصدار بدل فاقد وسداد الرسوم المقررة من خلال القنوات الإلكترونية ووحدات المرور المختصة، مع تحديد مجموعة من الشروط والمستندات التي يجب توافرها لإتمام الإجراءات، إلى جانب العقوبات المقررة على عدم الالتزام بتركيبه.

كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2026

يمكن لأصحاب المركبات الاستفادة من الخدمات المرورية الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، من خلال موقعها الرسمي وبوابة مرور مصر، للتعرف على الخدمات المتاحة واستكمال الإجراءات الخاصة بإصدار الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم.

كما يمكن التوجه إلى وحدة المرور المختصة لاستخراج الملصق لأول مرة أو الحصول على بدل فاقد، وفقا لطبيعة الطلب والضوابط المنظمة للخدمة.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني عبر الموبايل

تتمثل خطوات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالملصق الإلكتروني فيما يلي.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2. اختيار بوابة مرور مصر من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3. الانتقال إلى قسم خدمات المركبات.

4. تحديد الخدمة المطلوبة سواء استخراج الملصق الإلكتروني أو إصدار بدل فاقد.

5. اختيار خدمة سداد رسوم الملصق الإلكتروني إذا كانت متاحة.

6. إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بمالك المركبة والمركبة.

7. استكمال إجراءات السداد الإلكتروني وفقا للوسائل المتاحة.

8. مراجعة تعليمات استلام الملصق والتوجه إلى وحدة المرور المختصة لاستكمال إجراءات الفحص والتركيب عند الحاجة.

كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2026

رسوم استخراج الملصق الإلكتروني 2026

تبلغ تكلفة استخراج الملصق الإلكتروني وفقا للبيانات الواردة نحو 95 جنيها، موزعة بواقع 75 جنيها قيمة الملصق و20 جنيها رسوما للرخصة.

ويفضل التأكد من إجمالي الرسوم المستحقة قبل تقديم الطلب، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو وحدة المرور المختصة، للتعرف على أي تحديثات تتعلق بتكاليف الخدمة.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

يلتزم أصحاب المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني وفقا لقانون المرور والقرارات المنظمة، باعتباره أحد الإجراءات المستخدمة في تنظيم حركة المركبات وتعزيز منظومة الرقابة المرورية.

وقد تصل الغرامة المتداولة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني إلى 1500 جنيه، وفقا للبيانات المنشورة، مع ضرورة الرجوع إلى قانون المرور والجهات المختصة للتحقق من قيمة العقوبة السارية والحالة القانونية التي تنطبق عليها.

ولا تقتصر المخالفات على عدم تركيب الملصق فقط، إذ تشمل أيضا مخالفة الضوابط المنظمة لاستخدامه أو العبث به أو إتلافه، وفقا للأحكام القانونية المقررة.

كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2026

شروط استخراج وتركيب الملصق الإلكتروني

يتعين على مالك المركبة استيفاء مجموعة من الشروط لإتمام إجراءات استخراج وتركيب الملصق الإلكتروني، ومن أبرزها.

- أن تكون رخصة المركبة سارية المفعول.

- إحضار المركبة إلى وحدة المرور المختصة إذا تطلبت الإجراءات إجراء فحص أو تركيب.

- الالتزام بتركيب الملصق من خلال الجهات المرورية المختصة.

- تثبيت الملصق في المكان المحدد وفقا للتعليمات المعتمدة.

- عدم نزع الملصق أو العبث به أو إجراء أي تعديلات تؤثر على كفاءته.