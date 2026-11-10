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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشروع جديد للطاقة الشمسية في بنبان.. كهرباء تكفي 310 آلاف منزل وتخزين 120 ميجاوات/ساعة

مجمع بنبان
مجمع بنبان
وفاء نور الدين

يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الكهرباء بمجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، بحزمة تمويلية تبلغ 63.5 مليون دولار، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات مصر في إنتاج الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء خلال فترات ذروة الاستهلاك.

 

محطة طاقة شمسية ببطاريات تخزين في بنبان

تصل القدرة الاسمية القصوى للمحطة إلى 258.5 ميجاوات، فيما تبلغ سعة بطاريات التخزين 120 ميجاوات ساعة، بما يسمح بتخزين فائض الكهرباء المنتجة خلال ساعات النهار وإعادة ضخها إلى الشبكة القومية خلال ساعات المساء، عندما يرتفع الطلب على الطاقة ويتراجع إنتاج المحطات الشمسية.

 

تفاصيل المشروع والتمويل

تتوزع الحزمة التمويلية  بين تمويل بقيمة تصل إلى 56 مليون دولار من موارد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و7.5 مليون دولار تمويلًا ميسرًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة.

ويرتبط المشروع باتفاقية لبيع الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عامًا، ومن المتوقع أن يوفر احتياجات نحو 310 آلاف منزل من الطاقة الكهربائية، فضلًا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 349 ألف طن سنويًا، وفقًا لبيان البنك الصادر الاثنين.

 

بطاريات التخزين 

ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية، التي يتركز إنتاجها خلال ساعات النهار، إذ تتيح أنظمة البطاريات الاحتفاظ بجزء من الكهرباء المولدة واستخدامها خلال ساعات المساء، بما يساعد على تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الكهرباء وتلبية احتياجات الشبكة في أوقات ارتفاع الاستهلاك.

ويأتي التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وأنظمة تخزين الكهرباء ضمن جهود مصر لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة، وخفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وتخطط مصر لإضافة نحو 3.3 جيجاوات من قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة القومية خلال عام 2027، ليرتفع إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 12.8 جيجاوات، مقابل نحو 9.5 جيجاوات حاليًا.

وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، خاصة المشروعات المدعومة ببطاريات التخزين، التي لا تقتصر أهميتها على زيادة إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى توفيرها في أوقات الذروة وتقليل الحاجة إلى تشغيل محطات التوليد التقليدية المعتمدة على الوقود.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بطاريات لتخزين الكهرباء مجمع بنبان للطاقة الشمسية الكهرباء

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