عمومية مصر العليا للكهرباء.. استثمارات بـ1.58 مليار جنيه ومحاضر سرقات تيار بـ1.31 مليار

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نتائج أعمالها عن العام المالي 2025/2026، خلال الجمعية العامة المنعقدة برئاسة أحمد مهينة، رئيس الجمعية العامة للشركة .

واستعرض أحمد صدقي عبدالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، الموازنة المالية للشركة مؤكدا أن النتائج التي تحققت تعكس جهود العاملين ودعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطط تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، والتوسع في مشروعات البنية التحتية الكهربائية لدعم خطط التنمية بمحافظات جنوب الصعيد.

على المستوى المالي، سجل إجمالي إيرادات الشركة نحو 38.2 مليار جنيه، فيما ارتفعت نسبة تغطية سعر البيع للتكلفة إلى 59.67%، مقابل 48.36% خلال العام السابق، مع انخفاض هامش الخسارة في الكيلووات ساعة بنسبة 32.4%.

ووصل ارتفاع أقصى حمل كهربائي للشركة إلى 2770 ميجاوات، مقابل 2558.5 ميجاوات خلال العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 8.27%، بالتزامن مع تنفيذ خطط لتدعيم الشبكات ورفع كفاءتها لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء، وتأمين التغذية للمشتركين ومشروعات التنمية، ومن بينها مشروع سنابل سونو والمناطق الصناعية والمدن الجديدة.

استثمارات الشركة

ونفذت الشركة خطتها الاستثمارية الذاتية لتطوير شبكات الكهرباء، والتي تشمل التوسعات والإحلال والتجديد، بقيمة 531.2 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 114% من القيمة المعتمدة، فيما وصل إجمالي الاستخدامات الاستثمارية المنفذة إلى نحو 1.58 مليار جنيه، بنسبة 209% من الموازنة، متضمنة مشروعات جهاز مستقبل مصر بقيمة 1.016 مليار جنيه.

وبلغت قيمة المشروعات المنفذة لحساب الغير نحو 2.9 مليار جنيه، بنسبة إنجاز وصلت إلى 289% من المستهدف، وشملت أعمال تطوير البنية التحتية الكهربائية وتدعيم قدرات الشبكة.

وانتهت الشركة من تنفيذ 49 عملية لإحلال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية بكابلات أرضية، بإجمالي أطوال 9.6 كيلومتر، إلى جانب تركيب مكثفات بقدرة 12.9 ميجافار، ليصل إجمالي القدرات المركبة بالشبكة إلى 677.8 ميجافار.

وارتفع عدد محولات التوزيع إلى 25962 محولًا، بإجمالي سعات بلغ 7841 ميجافولت أمبير، كما زادت أطوال كابلات الجهد المتوسط بنحو 185 كيلومترًا.

وعلى صعيد مؤشرات التشغيل، نجحت الشركة في خفض عدد أعطال الجهد المتوسط إلى 195 عطلًا، مقابل 198 عطلًا خلال العام السابق، كما تراجع متوسط زمن العطل إلى 49 دقيقة، مقابل 49.9 دقيقة، وانخفضت كمية الطاقة المفصولة بنسبة 10%.

وشهدت مؤشرات استمرارية التغذية الكهربائية SAIFI وSAIDI وCAIDI تحسنًا، إذ تراجعت فترات الانقطاع غير المبرمج للمشتركين بنسبة 8.65% وفق مؤشر SAIDI، بما يعكس تطور كفاءة أعمال الصيانة والتشغيل.

وعن معدلات الفقد، انخفضت النسبة الإجمالية إلى 17.198%، مقابل 17.983% خلال العام السابق، بتراجع قدره 0.785 نقطة مئوية، كما تراجع الفقد غير الفني إلى 9.52%، مقابل 10.23%.

وبلغت قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي المحررة نحو 1.31 مليار جنيه، مقابل 1.09 مليار جنيه خلال العام السابق، فيما ارتفعت نسبة التحصيل إلى 59.2%، مقابل 53.3%. وحققت أعمال الضبطية القضائية 128% من المستهدف للمحاضر المحررة، و156% للمحاضر المحصلة بالقيمة.

وفي قطاع العدادات، ارتفع عدد العدادات مسبقة الدفع إلى نحو 2.06 مليون عداد، بزيادة 214 ألف عداد خلال عام واحد، وبمعدل نمو 11.6%.

وتسلمت الشركة 25255 عدادًا ذكيًا ضمن المرحلة الأولى من خطة تركيب العدادات الذكية، وتم تركيب 3639 عدادًا على الجهد المتوسط و18014 عدادًا على محولات الجهد المنخفض.

وفي إطار التحول الرقمي، فعلت الشركة برنامج خدمة العملاء الجديد CRM المرتبط بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وبرنامج شحن العدادات، إلى جانب تطبيق الإيصال الإلكتروني، والانتهاء من تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بنسبة 99.9% من الطلبات المقدمة عبر بوابة خدمات المرافق.

وانتهت من تجهيز مركز البيانات الجديد بالمقر الجديد على كورنيش النيل، وتزويده بأنظمة حديثة للتخزين والنسخ الاحتياطي، بما يدعم استمرارية الخدمات الرقمية وتأمين البيانات.

وارتفع إجمالي عدد المشتركين بالشركة إلى 4.18 مليون مشترك، بزيادة بلغت نحو 148 ألف مشترك، ومعدل نمو 3.66% خلال العام المالي.

وفي مجال تنمية الموارد البشرية، دربت الشركة 2659 متدربًا خلال العام، بنسبة تحقيق 171% من المستهدف، وشملت البرامج التدريب الفني المتخصص والسلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات الإدارية والقيادية.

وشهد العام تعيين 996 مهندسًا وفنيًا وإداريًا، وترقية 616 عاملًا، إلى جانب زيادة حافز الأداء من 50% إلى 80%، ورفع بدل الغذاء والإعاشة، وصرف مستحقات العاملين.