برفقة محافظ شمال سيناء.. لويس هاميلتون بطل «الفورمولا 1» يزور معبر رفح في لفتة تضامنية مع غزة

كشف مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح على الجانب المصري، عن زيارة بطل العالم السابق في سباقات الفورمولا 1، لويس هاميلتون، برفقة محافظ شمال سيناء، في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاطلاع على الجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضح عبد الفتاح أن الزيارة تضمنت استعراض حجم المساعدات والاستعدادات المصرية لزيادة تدفقها إلى القطاع، إلى جانب الدور الذي يؤديه الهلال الأحمر المصري في تجهيز وإيصال الإغاثة وتقديم أوجه الدعم للفلسطينيين.

وقال إن المعبر شهد عودة دفعة جديدة من الفلسطينيين بعد تلقيهم العلاج بالمستشفيات المصرية، بالتزامن مع وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والمنتجات البترولية، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.