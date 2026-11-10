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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 شهداء بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في غزة وخان يونس

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين بنيران وغارات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم، الثلاثاء.

وحول تفاصيل الاستهدافات في مدينة غزة، شن الاحتلال غارة على حي الزيتون فاستشهد مواطنان، أحدهما طفل والآخر المواطن فادي رجب حجاج (43 عاماً)، وأصيب 3 آخرون جراء غارة جوية استهدفت مبنى تابعاً لوزارة الأوقاف وسوق الأوقاف بمنطقة عسقولة جنوب شرقي مدينة غزة، وفقاً لمصادر في وكالة معاً الإخبارية.

أما في خان يونس، فأطلق الاحتلال نيرانه جنوب المدينة، فاستشهد الشاب ثائر حلمي بريكة (26 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة بطن السمين جنوبي خان يونس، ووصل جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي.

كما وقع مصابان من بين النازحين، فأصيب طفل يبلغ من العمر 5 أعوام برصاص في البطن داخل مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين وسط وغربي المدينة، كما أصيبت شابة (23 عاماً) برصاصة في الرقبة بمنطقة بئر 19 في المواصي.

واستهدف الاحتلال الصيادين، حيث أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين قبالة ساحل خان يونس، ما أدى إلى إصابة صياد بجروح متوسطة وتضرر مركبين.

3 شهداء نيران قوات الاحتلال مستشفيات قطاع غزة 3 فلسطينيين بينهم طفل قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون المواطن فادي مجمع ناصر الطبي

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