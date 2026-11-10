3 شهداء بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في غزة وخان يونس

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين بنيران وغارات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم، الثلاثاء.

وحول تفاصيل الاستهدافات في مدينة غزة، شن الاحتلال غارة على حي الزيتون فاستشهد مواطنان، أحدهما طفل والآخر المواطن فادي رجب حجاج (43 عاماً)، وأصيب 3 آخرون جراء غارة جوية استهدفت مبنى تابعاً لوزارة الأوقاف وسوق الأوقاف بمنطقة عسقولة جنوب شرقي مدينة غزة، وفقاً لمصادر في وكالة معاً الإخبارية.

أما في خان يونس، فأطلق الاحتلال نيرانه جنوب المدينة، فاستشهد الشاب ثائر حلمي بريكة (26 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة بطن السمين جنوبي خان يونس، ووصل جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي.

كما وقع مصابان من بين النازحين، فأصيب طفل يبلغ من العمر 5 أعوام برصاص في البطن داخل مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين وسط وغربي المدينة، كما أصيبت شابة (23 عاماً) برصاصة في الرقبة بمنطقة بئر 19 في المواصي.

واستهدف الاحتلال الصيادين، حيث أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار والقذائف تجاه مراكب الصيادين قبالة ساحل خان يونس، ما أدى إلى إصابة صياد بجروح متوسطة وتضرر مركبين.