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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحرك دولي لإنهاء حرب أوكرانيا.. واشنطن وكييف وأوروبا تتفق على توسيع المفاوضات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا وشركاؤهما الأوروبيون على التحرك نحو إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف أوسع نطاقاً، بمشاركة أوروبية مباشرة، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم ينهي الحرب المستمرة بين موسكو وكييف.

وجاء الاتفاق في بيان مشترك نشره المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الثلاثاء، عبر منصة «إكس»، كما نشرته المفوضية الأوروبية، عقب اجتماع جمع ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا والشركاء الأوروبيين، قبل انطلاق المحادثات الثلاثية مع روسيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

أبوظبي على خط المفاوضات.. تحركات جديدة لإنهاء الحرب

وأوضح البيان أن الاجتماع استهدف تنسيق المواقف والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام مستدام، مع التأكيد على أهمية توفير ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا ضمن أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد المشاركون استمرار التعاون الوثيق بين واشنطن وكييف والعواصم الأوروبية طوال مراحل التفاوض، مع العمل على الانتقال إلى مناقشات متعددة الأطراف تشمل الشركاء الأوروبيين بشكل أوسع.

سيادة أوكرانيا وضمانات أمنية على طاولة المفاوضات

وشدد البيان المشترك على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها في اتخاذ القرارات، إلى جانب توفير ضمانات أمنية موثوقة تحول دون تعرض البلاد لتهديدات جديدة مستقبلاً.

كما اتفق المشاركون على العمل من أجل وضع إطار أمني عملي ومتكامل، يعزز أمن أوكرانيا على المدى الطويل، ويوفر الثقة اللازمة للتوصل إلى تسوية تفاوضية تنهي الصراع.

أوروبا تبحث شكل الأمن بعد انتهاء الحرب

ولم تقتصر المناقشات على وقف القتال، بل امتدت إلى مستقبل الأمن الأوروبي بعد انتهاء الحرب، بما في ذلك كيفية الاستفادة من المؤسسات والاتفاقيات الأمنية الأوروبية القائمة، ووضع آليات فعالة لإدارة المخاطر ومنع حدوث تصعيد عسكري خطير.

وجدد المشاركون التزامهم ببناء هيكل أمني أوروبي قوي في مرحلة ما بعد الحرب، مؤكدين أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» سيظل محورياً في منظومة الدفاع الجماعي الأوروبي الأطلسي.

الولايات المتحدة وأوكرانيا أوكرانيا موسكو وكييف ستيف ويتكوف المفوضية الأوروبية روسيا

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