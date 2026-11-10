فاروق فلوكس: أتمنى العودة للتمثيل لكن مفيش أعمال بتعرض عليا l خاص

كشف الفنان الكبير فاروق فلوكس، عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، موضحًا حقيقة اعتزاله التمثيل وموقفه من العودة إلى تقديم أعمال فنية جديدة.

وقال فاروق فلوكس، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه لم يعتزل الفن، مؤكدًا ترحيبه بالعودة إلى التمثيل والمشاركة في أعمال فنية جديدة، حال عرض أدوار مناسبة عليه.

وأضاف: «أنا لست معتزلًا الفن، وأرحب بالعودة لتقديم أعمال فنية بكل تأكيد، لكن حاليًا لا تُعرض عليّ أي أعمال فنية».



وكان قد أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ47، تكريم الفنان القدير فاروق فلوكس، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمشواره الفني الطويل، وما قدمه للفن المصري على مدار عقود من الإبداع والعطاء.