من الهندسة إلى الفن.. فاروق فلوكس يكشف أسرار مشواره وسبب تسميته «فلوكس»

كشف الفنان فاروق فلوكس عن العديد من الأسرار والمحطات المهمة في حياته الشخصية والفنية، متحدثًا عن كواليس دخوله عالم التمثيل، وسبب إطلاق اسم «فلوكس» عليه، وحقيقة انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب الصعوبات التي واجهها بسبب أحد أشهر أدواره الفنية في مسرحية «الراقصة والسياسي».

ونقلت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تصريحات فاروق فلوكس، التي تناول خلالها جوانب مختلفة من حياته، وعلاقته بالفن والهندسة وأسرته.

فاروق فلوكس يكشف حقيقة انضمامه للإخوان المسلمين

وتحدث فاروق فلوكس عن قصة تعود إلى طفولته، مؤكدًا أنه لم ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن الأمر بدأ عندما كان في السادسة من عمره، بعدما شاهد مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس تشبه ملابس الكشافة، فأعجبته هيئتهم ورغب في السير معهم داخل الطابور.

وقال إنه استأذن والده، الذي ترك له حرية الاختيار، فتوجه إلى المكان دون أن يعرف طبيعة الجماعة أو هويتها، لكنه لم يكرر التجربة، بعدما عاد إلى المنزل وأخبر والده بأنه لم يعجب بما شاهده.

سبب إطلاق اسم فلوكس عليه

وكشف الفنان أن اسمه الحقيقي هو فاروق توفيق صالح مبارك، وأن لقب «فلوكس» يعود إلى موقف طريف خلال فترة دراسته بكلية الهندسة.

وأوضح أنه كان يشارك في معسكرات صيفية بمرسى مطروح، وكانت تضم طلابًا من مختلف الكليات، وهناك أطلق اسمًا ساخرًا على أحد زملائه من كلية دار العلوم، الذي كان يرتدي نظارة داكنة وبورنيطة باستمرار، حتى أثناء نزوله إلى البحر.

وأضاف أن زميله رد عليه قائلًا: «لابد من ضربك بالحذاء على أم رأسك يا فلوكس»، وهو ما أثار غضبه، فقرر الانتقام منه بطريقة كوميدية، وقدم خلال إحدى السهرات اسكتشًا تمثيليًا بعنوان «الشيخ فلوكس»، ومنذ ذلك الوقت التصق به الاسم وأصبح الجميع يناديه به.

وأشار إلى أن الشاعر الكبير أحمد رامي سأله ذات مرة عما إذا كان اسمه «فلوكس» أم «فدوكس»، موضحًا له دلالة الاسم ومعناه، وهو ما جعله يتوقف أمام سبب اختيار زميله لهذا اللقب.

بدايته الفنية وكواليس «سيدتي الجميلة»

وعن بدايته في التمثيل، أوضح فاروق فلوكس أنه شارك في مسابقة للتمثيل الصامت والغناء دون تمثيل، خلال فترة وجود الفنان والمخرج أبو بكر عزت بالمعهد، إلى جانب الفنانين عبد الرحمن أبو زهرة وزين العشماوي.

وأكد أن تجربة التمثيل الصامت علمته الكثير، وكانت من المحطات التي ساعدته على حب الفن، بالتوازي مع حبه للهندسة التي درسها وعمل بها لسنوات طويلة.

وتحدث عن مشاركته في مسرحية «سيدتي الجميلة»، مؤكدًا أن سر حب الجمهور لأدواره يرجع إلى الإخلاص في العمل، وأنه كان يتعامل مع كل شخصية يقدمها باعتبارها تجربة جديدة تستحق الاجتهاد.

وكشف عن حجم المعاناة التي تحملها خلال مشاركته في المسرحية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، إذ كان يسافر يوميًا من القاهرة إلى الإسكندرية بعد انتهاء عمله، وينام داخل المسرح لبعض الوقت، ثم يؤدي دوره ويستقل سيارة أجرة إلى محطة القطار للعودة إلى المصنع الحربي، حتى يكون أول الحاضرين في عمله صباحًا.

فاروق فلوكس: لم أندم على دوري في «الراقصة والسياسي»

وتطرق الفنان إلى دوره في مسرحية «الراقصة والسياسي»، مؤكدًا أنه لم يندم على المشاركة فيه، رغم المشكلات التي تعرض لها بسبب تصديق البعض أن الشخصية التي قدمها تعبر عن حقيقته.

وأوضح أن نجاحه في تجسيد الشخصية جعل الجمهور يتعامل معها باعتبارها حقيقة، وهو ما تسبب في تعرض أبنائه لمضايقات ومشكلات داخل المدرسة، كما امتدت الأزمة إلى مكان عمله.

وقال إن مديره في الوظيفة واجهه بعد مشاهدة المسرحية، وأبدى إعجابه بأدائه، لكنه سأله مستنكرًا: «إزاي تعمل الدور ده يا باشمهندس؟!».

وأضاف أنه أوضح لمديره أن الفن يقوم على تقديم مختلف الشخصيات، وأنه وافق على الدور بسبب الرسالة التي يحملها أحد مشاهده، عندما طلبت الراقصة إنشاء دار للأيتام، لكن طلبها قوبل بالرفض بسبب طبيعة عملها، فاقترحت أن يصدر الترخيص باسم الشخصية التي يجسدها، وهو ما وافقوا عليه، لإظهار المفارقة التي أراد العمل توصيلها.

كيف واجه فاروق فلوكس مضايقات أبنائه بسبب أدواره؟

وكشف الفنان عن الطريقة التي تعامل بها مع المضايقات التي تعرض لها أبناؤه في المدرسة بسبب دوره في «الراقصة والسياسي»، موضحًا أنه طلب مقابلة ناظر المدرسة والدخول إلى الفصول التي يدرس بها نجلاه أحمد ويُسر.

وتحدث مع التلاميذ موضحًا لهم أن الممثل يقدم شخصيات مختلفة، وأن ما يقدمه على المسرح لا يعبر بالضرورة عن شخصيته الحقيقية، واستشهد بالفنان محمود المليجي الذي اشتهر بأدوار الشر، رغم طيبته في الواقع، وكذلك الفنان فريد شوقي.

وأشار إلى أن التلاميذ تفاعلوا مع حديثه وصفقوا له، وبعدها توقفت المضايقات التي كان يتعرض لها أبناؤه.

مهندس ميكانيكا وعمل في المصنع الحربي حتى سن الخمسين

وتحدث فاروق فلوكس عن دراسته وعمله، موضحًا أنه مهندس ميكانيكا إنتاج، كما درس الحقوق، مؤكدًا أن الهندسة كانت من أكثر المجالات التي أحبها في حياته.

وقال إنه عمل في المصنع الحربي، وتولى مسؤولية الورشة الأم بالمصنع، واستمر في الجمع بين عمله الهندسي والتمثيل حتى بلغ سن الخمسين.

وأضاف أن الهندسة مهنة تقوم على التنظيم والتخطيط والاختراع والقيادة، وأنه بذل مجهودًا كبيرًا في عمله، وكان سعيدًا بقدرته على الجمع بين المجالين.

بدلة بيضاء انتظر بها التكريم لسنوات

ومن أكثر الحكايات الإنسانية التي رواها الفنان، حديثه عن بدلة بيضاء فصلها خصيصًا لارتدائها يوم تكريمه، بعدما شاهد زملاءه يحصلون على التكريمات، وظل ينتظر أن يأتي دوره.

وأوضح أنه كان يفتح دولابه كل عام، وينظر إلى البدلة ويحدثها قائلًا: «معلش السنة الجاية»، حتى مرت السنوات دون أن يحصل على التكريم الذي انتظره.

وأضاف أنه كان يقول للبدلة: «ما تزعليش حقك عليا»، وعندما جاء موعد تكريمه أخيرًا، تحدث معها قائلًا: «أنا هلبسك بكرة»، مؤكدًا أن سعادته لم تكن مرتبطة بالتكريم في حد ذاته، بقدر ما كانت نابعة من شعوره بالتقدير والاهتمام.

فاروق فلوكس يكشف تفاصيل كتابه «الزمن»

كما تحدث عن حبه للكتابة، موضحًا أنه ألّف كتابًا بعنوان «الزمن» خلال فترة مرضه ومكوثه في السرير، وكان قد جمع فيه حكايات ومواقف من حياته تحت عنوان «فلوكسيات».

وأشار إلى أن ابنته، التي تعمل مخرجة بالقناة الثقافية، ساعدته في التواصل مع أحد الناشرين، كما استعانت بصحفي لتسجيل حكاياته نظرًا لضعف نظره، حتى خرج الكتاب إلى النور.

وكشف أيضًا عن كتابته عملًا ميلودراميًا بعنوان «أنا مواطن عادي»، تناول فيه عددًا من المشكلات والقضايا التي يشاهدها في المجتمع، وحصل على موافقة الرقابة.

فاروق فلوكس يتحدث عن أصدقائه وأبنائه

وعن حياته الشخصية، أعرب الفنان عن افتقاده لعدد من أصدقائه الذين رحلوا عن عالمنا، ومن بينهم الفنانون عزت أبو عوف وهشام سليم وحسن كامي، مؤكدًا أن العلاقة التي جمعته بهم كانت قائمة على التقارب الفكري والإنساني.

وقال إن رحيلهم ترك فراغًا كبيرًا في حياته، وإنه يجد صعوبة في العثور على أشخاص يشبهونهم، مشيرًا أيضًا إلى صداقاته مع عدد من المهندسين والشخصيات العامة.

كما وجه الشكر لابنته، مؤكدًا أنها ترعاه وتقدم له الدعم، إلى جانب زوجها وابنهما، معربًا عن امتنانه لهم وتقديره لما يبذلونه من أجله.

وفيما يتعلق بابتعاده عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، أكد أنه ليس حزينًا لعدم المشاركة في أعمال جديدة، موضحًا أنه قدم العديد من الأعمال طوال مشواره، وأنه يؤمن بأن الرزق بيد الله، قائلًا: «يبقى دلوقت ربنا مش رايد الرزق ده».

فاروق فلوكس: ابني أحمد فنان جامد لكنه يكره الوسط الفني

واختتم فاروق فلوكس حديثه بالتعليق على مشوار نجله الفنان أحمد فلوكس، مشيدًا بموهبته وقدراته الفنية، لكنه أعرب عن استغرابه من ابتعاده عن الوسط الفني وعدم حبه له، رغم أنه كان يسير في طريق فني واعد.

وقال: «أحمد ابني فنان جامد جدًا، بس معرفش ليه هو كاره الوسط ومش بيحبه، كان ماشي في طريقه عالي»، مضيفًا أن الوسط الفني أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه في السابق، وأن على الفنان أن يضع نفسه في المقام الأول حتى يستطيع الاستمرار والنجاح.