فاروق فلوكس: جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر تتويج لمشواري الفني

أعرب الفنان فاروق فلوكس عن سعادته الكبيرة بتكريمه بجائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر» من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل افتتاح دورته الـ47، المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، تقديرا لمشواره الفني الحافل بالأعمال التي تركت بصمة في تاريخ الفن المصري.

وتابع في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن هذا التكريم تتويجا لمشواري الفني الطويل، الذي قدمت خلاله عددا كبيرا من الأعمال الفنية المتنوعة، مشيرا إلى أنه لا استطيع تحديد أعمال بعينها أفضلها على غيرها، واعتز بكل ما قدمه خلال مسيرتي الفنية.

وأكمل الفنان فاروق فلوكس، أن الفنان الضيف أحمد والفنان أبو بكر عزت أكثر من ساندوني خلال مشواري الفني.