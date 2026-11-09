حسن مهدي: القطار 2010 توقف لأن نظام الإشارات أغلق الطريق أمامه

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن القراءة الفنية لبيان النيابة تشير إلى أن القطار رقم 2010 توقف بسبب إغلاق نظام الإشارات للطريق أمامه، وليس نتيجة عطل مفاجئ أو عبث بنظام صمام الفرامل، موضحًا أن المسار كان مغلقًا أمام القطار، وهو ما أدى إلى توقفه.

وأضاف مهدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه إذا كانت قراءة بيان النيابة صحيحة، فإن توقف القطار 2010 كان بسبب إغلاق السكة أمامه، وبالتالي فإن القطار رقم 134، الذي كان يسير خلفه، كان من المفترض أن يجد المسار مغلقًا أمامه أيضًا، طالما أن الإغلاق كان قائمًا أمام القطار المتقدم.

وأوضح مهدي، أنه سبق أن طرح احتمالين فيما يتعلق بما حدث، أولهما أن يكون سائق القطار تلقى تحذيرًا ولم يمتثل له، وثانيهما ما كشفه بيان النيابة بشأن فصل جهاز التحكم الآلي ATC أو تعطيله، موضحًا أن فصل الجهاز يعني عدم وجود اتصال أو تواصل بين القطار وأجهزة التحكم.

وأشار إلى أن جهاز ATC، المعروف باسم «أوتوماتيك ترين كونترول»، يشبه الصندوق الأسود الذي يمكن من خلاله التحكم في حركة القطار أو تدارك المخالفات التي قد يرتكبها السائق لأنظمة الحركة، ومن بينها تجاوز السرعة المقررة للخط.

وضرب مثالًا بذلك، موضحًا أنه إذا كانت السرعة المسموح بها للقطار على أحد الخطوط لا تتجاوز 80 كيلومترًا في الساعة، فإن الجهاز، ما دام يعمل، يمنع القطار من السير بسرعة 90 كيلومترًا، على غرار نظام مثبت السرعة في السيارات.

قواعد الحركة

وأكد مهدي أن وظيفة الجهاز لا تقتصر على متابعة حركة القطار، بل تشمل التدخل لتدارك بعض الأخطاء البشرية المرتبطة بالتشغيل والسرعة، مشيرًا إلى أن عمله يرتبط بمنظومة الإشارات وأجهزة التحكم، وأن فصله يعني فقدان هذا التواصل الذي يساعد على الالتزام بقواعد الحركة.