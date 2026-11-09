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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح منجود: بيان النيابة وصف بدقة كيف كان يمكن اكتشاف توقف القطار بين البرجين

قطار العياط
قطار العياط
محمود محسن

قال المهندس صلاح منجود، المدير العام السابق للفحص والتفتيش الفني بهيئة السكة الحديد، إن بيان النيابة العامة بشأن حادث قطار العياط وصف بدقة آلية متابعة حركة القطارات بين برج الرقة والبرج التالي، موضحًا أن البرج الخلفي الذي يمر القطار من أمامه يبلغ البرج الأمامي بمروره، ويظل البرج الأمامي منتظرًا وصوله إليه.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ عدم وصول القطار خلال ربع ساعة أو نصف ساعة، رغم أن المسافة بين البرجين لا تستغرق هذه المدة، كان يجب أن ينبه العاملين في البرج الأمامي إلى أن هناك مشكلة وأن القطار لم يصل إلى وجهته، مؤكدًا أن حركة القطارات تكون واضحة أمامهم على لوحة الإشارات.

وعلق على ما ورد بشأن تقاعس ناظر المحطة والمراقب في برج الرقة عن متابعة اللوحة، قائلًا إن التقاعس، أيًا كان شكله، يمثل تقصيرًا وتفريطًا، وهو أمر مرفوض، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بمحاسبة الأفراد الموجودين في مواقع التشغيل، مثل الناظر والمراقب ومساعد السائق، دون النظر إلى بقية مستويات المسؤولية داخل الهيئة.

وأوضح أن منع تكرار الحوادث يتطلب الارتقاء بمستوى جميع العاملين في السكة الحديد، بداية من أصغر فني أو عامل، سواء على المستوى المعيشي أو الفني أو المهني، من خلال التدريب وتحسين المرتبات والحوافز، معتبرًا أن تطوير العاملين وتحسين ظروفهم جزء أساسي من رفع كفاءة منظومة التشغيل.

وانتقل منجود إلى مستوى الإشراف ورئاسة الهيئة، مشيرًا إلى وجود ملاحظات وتحفظات كبيرة تتعلق بهذا المستوى أيضًا، مؤكدًا أن المسؤولية لا تتوقف عند العاملين في مواقع التشغيل، بل تمتد إلى القيادات المسؤولة عن الإشراف على أداء المنظومة ومتابعة تنفيذ المهام.

وتحدث عن المسؤولية السياسية، موضحًا أن كل وزير يضع سياسات واستراتيجية لوزارته، ويحدد ما يستهدف تنفيذه والنقاط التي يعمل عليها، لكن تقييم أدائه لا ينبغي أن يقتصر على السؤال عما إذا كانت هذه السياسات قد تحققت أم لا، أو التعامل مع ملف الإنجازات باعتباره «حسابًا أبيض» يضم النقاط الإيجابية فقط.

حوادث القطارات تشير إلى وجود قصور في الاهتمام بالعنصر البشري

وشدد على ضرورة النظر إلى إجمالي السلبيات مقارنة بالإيجابيات عند تقييم أداء الوزارة، معتبرًا أن حوادث القطارات تشير إلى وجود قصور في الاهتمام بالعنصر البشري، وقصور في الإشراف، إلى جانب تقصير في أداء مهام الوزير، مؤكدًا ذلك بقوله: «طبعًا طبعًا».

المهندس صلاح منجود السكة الحديد النيابة العامة حادث قطار العياط القطار

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