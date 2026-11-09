حسن مهدي: فصل جهاز ATC قد يسمح للسائق بتجاوز السرعة المقررة

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن فصل جهاز التحكم الآلي ATC قد يكون مرتبطًا بمحاولة سائق القطار تعويض التأخير في جدول الحركة، من خلال زيادة السرعة في جزء معين من الرحلة، موضحًا أن هذه الفرضية كانت مطروحة قبل إعلان النيابة العامة نتائجها بشأن تعطيل الجهاز.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ وزير النقل كان قد أصدر تعليمات مشددة تقضي بفصل أي شخص يتولى تعطيل جهاز «أوتوماتيك ترين كونترول»، مشيرًا إلى أن فصل الجهاز قد يلجأ إليه السائق إذا كان لديه تأخير في جدول الحركة ويريد تجاوزه بزيادة السرعة في منطقة معينة.

وأوضح مهدي أن الأمر لم يعد مجرد فرضية بعد إعلان النيابة أن جهاز ATC كان معطلًا، مؤكدًا أن ما ورد بشأن تعطيله يشير إلى تدخل بشري، وليس إلى توقف ذاتي للجهاز، وشبّه ذلك بفصل القابس الكهربائي للتلفزيون أو الراديو، بما يؤدي إلى قطع الاتصال وفصل الجهاز عن العمل.

وفيما يتعلق بظهور إشارة عند فصل الجهاز داخل منظومة التحكم، أوضح أن الجهاز يعطي إشارة بالفعل، لكن لا يجري التعامل معها بالضرورة بصورة آنية، إذ يتم تحليل بيانات الرحلة لاحقًا، وعند مراجعة ما حدث خلال مسافة أو فترة زمنية محددة يظهر أن جهاز التحكم الآلي كان مفصولًا خلالها.

وأضاف أن من أبسط المهام التي يؤديها جهاز ATC منع القطار من تجاوز السرعة المحددة على الخط، لافتًا إلى أن ما ذكره شهود العيان بشأن سير القطار بسرعة منذ خروجه من محطة العياط يتفق مع احتمال أن الجهاز لم يكن يعمل، لأن من وظائفه تثبيت السرعة وفقًا للسرعة المسموح بها.

احتمال وجود عطل واحتمال تعطيله بتدخل بشري

وأشار مهدي إلى أن اللجنة الفنية ستتولى فحص الجهاز لتحديد ما إذا كان به عطل فني أم أنه جرى فصله عن الأجهزة الخاصة بالقطار، موضحًا أن هذا الفحص هو الذي سيكشف الحالة الفنية للجهاز، ويفصل بين احتمال وجود عطل واحتمال تعطيله بتدخل بشري.