المهندس صلاح منجود: لا توجد منظومة سكك حديد في العالم تخلو من الحوادث

قال المهندس صلاح منجود، المدير العام السابق للفحص والتفتيش الفني بهيئة السكة الحديد، إن حوادث القطارات لا يمكن أن تصل إلى نسبة صفر في أي منظومة سكك حديد على مستوى العالم، موضحًا أن الحوادث تختلف من حيث الوقائع والظروف، وأن تقييم الوضع يتطلب النظر إلى إجمالي الحوادث خلال فترات زمنية محددة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ مراجعة إجمالي حوادث السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الأخيرة ستكشف أن النسبة مرتفعة بعض الشيء، سواء فيما يتعلق بوقوع الحوادث أو عدد الضحايا، مشددًا على أن حياة المواطنين هي أغلى ما نملك.

وأوضح منجود أن هيئة السكة الحديد تسير نحو ألف رحلة يوميًا، تشمل رحلات المسافات القصيرة والطويلة وقطارات البضائع، مشيرًا إلى أن عدد الرحلات كان أكثر من ذلك قبل اختصار بعض الرحلات.

وتناول المهندس صلاح منجود إجراءات الوقاية الواجب اتباعها عند تعطل القطار وتوقفه بين برجي إشارات، موضحًا أن منظومة السكك الحديدية لديها لائحة خاصة بالسلامة والأمان وأخرى للتشغيل، وأنها منظومة عريقة واحترافية، ومن المفترض أن تكون إجراءاتها معروفة لجميع العاملين، بداية من أكبر مسؤول عن الإشراف وحتى أصغر عنصر في المنظومة.

وأشار إلى أنه عند حدوث عطل في القطار وتوقفه بين برجين للإشارات، يتعين على مساعد السائق النزول واتخاذ إجراءات الوقاية الأمامية على مسافات محددة باستخدام كبسولات توضع على القضبان، بحيث تنفجر عند مرور قطار قادم، لتنبيه سائقه إلى ضرورة التوقف قبل الوصول إلى القطار المتعطل.

منع اقتراب قطار آخر من القطار المتوقف.

وأضاف أن إجراءات التأمين لا تقتصر على الاتجاه الأمامي، وإنما تشمل الاتجاه الخلفي أيضًا، إذ يتولى رئيس القطار أو المشرف أو الكمساري اتخاذ إجراءات الوقاية من الخلف بالطريقة نفسها، من خلال وضع الكبسولات التحذيرية على مسافات محددة، لمنع اقتراب قطار آخر من القطار المتوقف.