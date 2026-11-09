ثورة قادمة في الآيفون.. "سيري" يتحول لعميل ذكي يشبه ChatGPT

تدرس شركة "أبل" إحداث تغيير جذري في نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها "سيري" (Siri)، ليتحول من مجرد مساعد صوتي عادي إلى "عميل ذكي" متطور، يشبه إلى حد كبير مساعد "ChatGPT Dots" الشهير.

تطوير شامل لنظام iOS 28

وبحسب تقرير نشره موقع "بلومبرج" (Bloomberg)، فإن هذا التغيير الثوري سيكون جزءاً من التحديثات الكبرى المخطط لها في نظام التشغيل القادم "iOS 28".

وتسعى أبل من خلال هذه الخطوة إلى اللحاق بسباق الذكاء الاصطناعي الذي تتصدره شركات مثل "أوبن إيه آي" (OpenAI).

وأوضح التقرير أن فكرة "العميل الذكي" تعني أن "سيري" لن يكتفي فقط بالإجابة على أسئلتك أو تنفيذ أوامر بسيطة كضبط المنبه، بل سيصبح قادراً على إجراء حوار مستمر ومتدفق معك، وفهم سياق الكلام المعقد، وتقديم اقتراحات ذكية ومترابطة بناءً على عاداتك وطريقة استخدامك للهاتف.

منافسة شرسة في سوق التكنولوجيا

وتشير التسريبات إلى أن أبل معجبة بفكرة "النقاط الذكية" (Dots) التي يقدمها ChatGPT، والتي تتيح للمساعد الذكي تحليل المعلومات المعقدة وتبسيطها للمستخدم بطريقة سهلة وسريعة.

ومن المتوقع أن يُحدث هذا التطوير تغييراً كبيراً في طريقة تفاعل مستخدمي أجهزة "آيفون" و"آيباد" مع أجهزتهم اليومية.

ويرى الخبراء أن هذا التوجه يؤكد رغبة أبل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (Generative AI) بشكل أعمق داخل نظام التشغيل الأساسي، بدلاً من الاعتماد على تطبيقات خارجية، مما سيوفر تجربة أسرع وأكثر أماناً وحفاظاً على خصوصية المستخدمين.