آيفون ديو يحطم الأرقام.. 100 ألف تطبيق مخصص لهاتف أبل القابل للطي

أعلنت شركة "أبل" عن رقم قياسي جديد يخص هاتفها القابل للطي "آيفون ديو" (iPhone Duo).

وتجاوز عدد التطبيقات المجهزة خصيصاً لهذا الهاتف حاجز 100 ألف تطبيق جاهز للتحميل.

وجاء هذا الإنجاز بعد أسبوعين فقط من إطلاق الجهاز بالأسواق يوم 23 أكتوبر الماضي.

علامة مميزة لتسهيل البحث

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني، أضافت أبل علامة خاصة باسم "مُصمم لآيفون ديو" داخل متجر التطبيقات.

وتساعدك هذه العلامة على تمييز التطبيقات التي تم تعديلها لتناسب تصميم الهاتف المبتكر.

ويعني هذا التعديل أن التطبيق يستغل مساحة الشاشتين الداخلية والخارجية بالكامل، دون ظهور أي مساحات سوداء مزعجة على الأطراف.

وأكدت الشركة أن المطورين يضيفون آلاف التطبيقات المتوافقة للقائمة يومياً.

كيف تستفيد التطبيقات الكبرى من الشاشتين؟

واستغلت الشركات الكبرى تصميم الهاتف القابل للطي لتقديم تجربة استخدام مختلفة ومريحة.

ففي تطبيق "نتفليكس"، يمكنك تصفح الفيديوهات القصيرة على الشاشة الخارجية، ثم فتح الهاتف لتكملة المشاهدة بحجم كبير.

وفي منصة "برايم فيديو"، يمكنك طي الهاتف ووضعه على المكتب، لمشاهدة الفيلم في النصف العلوي، وقراءة معلومات العمل بالنصف السفلي.

كما وفرت "مايكروسوفت" تجربة تشبه الكمبيوتر المكتبي لتطبيقاتها مثل "وورد" و"آوت لوك"، لتسهيل إنجاز عملك أثناء التنقل.

بينما أتاح تطبيق "زوم" إمكانية رؤية وجوه المتصلين ومتابعة الملفات المشتركة معاً في شاشة واحدة مقسمة بذكاء.

غياب لجوجل وعقبات في إنستجرام

ورغم هذا النجاح السريع، إلا أن بعض التطبيقات المهمة لم تواكب التحديث الجديد حتى الآن.

فقد رصد الخبراء غياب الدعم الكامل عن تطبيقات العمل الخاصة بشركة "جوجل"، مثل "المستندات" و"جداول البيانات"، بالإضافة لتطبيق "يوتيوب ميوزيك".

على الجانب الآخر، واجه تطبيق "إنستجرام" انتقادات من المستخدمين بسبب وجود بعض الأعطال وضعف في جودة العرض.

وحدث ذلك رغم أن تطبيق إنستجرام يحمل علامة التوافق الرسمية للعمل مع هاتف أبل الجديد.