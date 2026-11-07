أبل تقتحم المنازل بجهاز HomeView الذكي.. مميزات مذهلة وسعر يفاجئ الجميع

أعلنت شركة "أبل" رسميا عن إطلاق جهازها المنزلي الذكي الجديد "هوم فيو" (HomeView) بسعر 299 دولاراً.

ويمثل هذا الجهاز شاشة تحكم متطورة لإدارة أجهزة المنزل الذكية، وتقديم تجربة ترفيهية متكاملة لجميع أفراد الأسرة.



شاشة ذكية تتكيف مع مكانك

ويأتي الجهاز بشاشة عالية النقاء قياس 7 بوصات، وتتميز هذه الشاشة بقدرتها على تعديل سطوعها تلقائياً حسب إضاءة الغرفة، لتريح العين طوال اليوم.

كما يتغير حجم المعلومات المعروضة عليها بناءً على مدى قربك أو بعدك عنها. ويتوفر الجهاز بنسختين؛ الأولى توضع على الطاولة ومزودة بقاعدة سماعات قوية، والثانية تُعلق على الحائط لتوفير المساحة.

الذكاء الاصطناعي يعرف أفراد العائلة

وزودت أبل جهازها الجديد بمعالج (A18) فائق السرعة، لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويستطيع الجهاز التعرف على وجوه 6 أشخاص مختلفين في المنزل.

وعندما يقترب أي شخص، يعرض له الجهاز تطبيقاته وموسيقاه الخاصة، مع حماية خصوصية بياناته.

وتعمل هذه الميزات عبر المساعد الصوتي "سيري" (Siri AI) المطور، والذي أصبح يفهم كلامك ويتحدث معك كإنسان طبيعي.

صوت محيطي وحرمان للسوق الأوروبي

ولعشاق الموسيقى، تقدم النسخة المكتبية تجربة صوتية محيطية غامرة. وتعني هذه التقنية أن الصوت يحيط بك من كل اتجاه وكأنك داخل قاعة سينما.

وبدأ الحجز المسبق للجهاز بالفعل، وسيتوفر في المتاجر يوم 13 نوفمبر القادم.

ولكن بسبب القوانين الصارمة، لن يتم طرح هذا الجهاز المتطور في دول الاتحاد الأوروبي حتى إشعار آخر.