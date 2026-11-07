إسرائيليان وإسبانيان يسرقان 129 مليون دولار من أمريكا بـ الذكاء الاصطناعي

وجه الادعاء العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك إلى ثلاثة أشخاص تهمتَي الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية المشددة، للاشتباه في استخدامهم الذكاء الاصطناعي لانتحال صفة مسؤولين تنفيذيين ومحامين وسرقة نحو 129 مليون دولار، وذلك وفق ما أعلنه مدّعون عامون.

وبحسب لائحة الاتهام المقدّمة إلى محكمة اتحادية في نيويورك ؛ فقد استهدف جاكوب سُوال (إسباني)، وشارون حزان (إسرائيلي)، وجاي شيتريت (إسرائيلي مقيم في الإمارات) آلاف الشركات حول العالم على مدى أكثر من عام ونصف العام، ضمن مخطط اعتمد على الذكاء الاصطناعي.