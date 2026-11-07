ترامب أنقذ أمريكا من التدمير .. أول تصريحات لـ ستيف ميلر رئيس موظفي البيت الأبيض

أكد ستيف ميلر رئيس موظفي البيت الأبيض في أول تصريحات له بعد المنصب الجديد أن الرئيس ترامب هو القائد السياسي الأكثر تحولًا في تاريخ أمريكا ، مضيفا “ وقد أنقذ أمريكا بمفرده من أولئك الذين يسعون لتدميرها.”

وأضاف عبر صفحته الرسمية على منصة إكس : " كان من امتياز حياتي أن أخدم في فريقه من اليوم الأول، وأشعر بشرف لا يوصف بأن أخدم كرئيس أركان البيت الأبيض له.

وتابع : أود أن أشكر السيدة سوزي وايلز الاستثنائية على سنواتها من الخدمة المخلصة للرئيس وللبلاد، وعلى صداقتها.

وختم : المهمة الآن أوضح من أي وقت مضى: نناضل بكل روحنا لدعم رئيسنا والدفاع عن هذه الجمهورية العظيمة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض حالياً وأحد أقرب مستشاريه، رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض، خلفاً لسوزي وايلز، على أن يتولى مهام منصبه اعتباراً من الاثنين 9 نوفمبر 2026.



وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إنه سعيد بالإعلان عن تعيين ميلر، مشيراً إلى أنه من أكثر مستشاريه قرباً وثقة، ويتمتع بدور بارز داخل إدارته.



وأضاف الرئيس الأمريكي أن سوزي وايلز، التي وصف أداءها بالاستثنائي، ستنتقل للعمل ضمن المنظومة السياسية التابعة لترامب، معرباً عن شكره لها على فترة توليها منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض، ومشيداً بما قدمته خلال فترة عملها.