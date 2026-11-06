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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرار لـ ترامب.. ستيفن ميلر رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز

ترامب يعلن تعيين ستيفن ميلر رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز
ترامب يعلن تعيين ستيفن ميلر رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض حالياً وأحد أقرب مستشاريه، رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض، خلفاً لسوزي وايلز، على أن يتولى مهام منصبه اعتباراً من الاثنين 9 نوفمبر 2026.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إنه سعيد بالإعلان عن تعيين ميلر، مشيراً إلى أنه من أكثر مستشاريه قرباً وثقة، ويتمتع بدور بارز داخل إدارته.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن سوزي وايلز، التي وصف أداءها بالاستثنائي، ستنتقل للعمل ضمن المنظومة السياسية التابعة لترامب، معرباً عن شكره لها على فترة توليها منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض، ومشيداً بما قدمته خلال فترة عملها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر البيت الأبيض سوزي وايلز

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