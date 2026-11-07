عبد الناصر محمد: غرفة الملابس والتزام اللاعبين خارج الملعب سر نجاح القناة

قال عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، إن سر نجاح تجربته مع الفريق والتأهل إلى الدوري الممتاز، رغم الصعوبات التي واجهها في البداية، كان التعامل مع اللاعبين وحل أزمات غرفة الملابس.

وأوضح عبد الناصر محمد، في تصريحات لبرنامج «كورة وشاي وأصحاب» المذاع عبر قناة إم بي سي مصر: «أول ما توليت قيادة القناة في دوري المحترفين، كان الفريق في المركز الحادي عشر، وأنهينا الموسم في المركز السادس، وفي الموسم التالي نجحنا في التأهل إلى الدوري الممتاز».

وأضاف: «سر النجاح مع الفريق كان أوضة اللبس، لما توليت المسؤولية كانت هناك مشكلات كثيرة داخل غرفة الملابس، وتعاقدت مع لاعبين يتماشون مع فكري، والأهم بالنسبة لي أن يكون اللاعب ملتزمًا خارج الملعب قبل داخله».

وتابع: «اللاعب المحترم هو الذي لا يُخرج أسرار زملائه أو غرفة الملابس إلى الخارج، فهناك لاعبون عندما لا يشاركون في المباريات يبدأون في إثارة المشكلات، وكان لدي لاعبون يصطحبون زملاءهم الذين لا يشاركون في المباريات للسهر حتى الساعة الثانية صباحًا، بسبب عدم حصولهم على فرصة للعب».

وأردف: «كان هناك لاعب اسمه إسلام مجدي، لم أكن أشركه في المباريات، وكان صوته رائعًا في تلاوة القرآن، ودائمًا ما كان يذهب إلى المسجد لرفع الأذان، وكنت أذهب للجلوس معه في الغرفة باستمرار بسبب أخلاقه».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أحاول دائمًا رفع سقف طموحات اللاعبين، وأسألهم لماذا لا نكون ضمن أول ستة فرق في الدوري هذا الموسم؟ بدأنا فترة الإعداد مبكرًا جدًا، وخضنا مباريات كثيرة أمام أندية الدوري الممتاز، وبدأنا مشوارنا في الدوري بالفوز على سيراميكا».