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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى ستاد هيئة قناة السويس بسبب الصيانة

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

تقرر نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش، المقرر إقامتها يوم 23 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بدلًا من ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بسبب أعمال الصيانة الجارية في ستاد القاهرة، ما استدعى تغيير ملعب اللقاء إلى استاد هيئة قناة السويس.

ويواصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تحركاته لإعادة ترتيب منظومة كرة القدم داخل القلعة البيضاء في ظل السعي لحسم ملف المدير الرياضي الجديد بالتزامن مع العمل على إنهاء أزمة المستحقات المالية العالقة مع جون إدوارد المدير الرياضي السابق للنادي.

ويأتي ملف المدير الرياضي ضمن أولويات الإدارة خلال المرحلة الحالية، في ظل رغبة الزمالك في وضع هيكل إداري واضح لقطاع الكرة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الفريق الأول، وملفات التعاقدات واللاعبين والأجهزة الفنية، بما يساعد على تحقيق الاستقرار داخل الفريق.
 

مباراة الزمالك وطلائع الجيش ستاد القاهرة الدولي ستاد هيئة قناة السويس

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