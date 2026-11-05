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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد 2013 يفوز على أكاديمية الأفريقي بهدف حسن عرام في دوري منطقة الجيزة

نادي زد
نادي زد
عمرو مصطفى

حقق فريق زد مواليد 2013 فوزًا مهمًا على نظيره أكاديمية الأفريقي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري منطقة الجيزة.

زد 2013 يفوز على أكاديمية الأفريقي بهدف حسن عرام في دوري منطقة الجيزة

وسجل حسن عرام هدف الفوز لفريق زد، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار المنافسة بالبطولة، بعد أداء مميز من اللاعبين على مدار اللقاء.

ويقود قطاع الناشئين بنادي زد عبدالرحمن طارق يحيى مديرًا للقطاع، ويعاونه سامح جمال مدير مكتب كرة القدم بالقطاع، وأسامة جاويش نائب المدير الإداري، فيما يتولى وائل أحمد حسن رئاسة الجهاز الطبي للقطاع.

ويقود فريق زد 2013 فنيًا محمد ممدوح مديرًا فنيًا، ويعاونه محمد أسامة مدربًا عامًا، وأحمد صالح مسؤولًا عن تطوير المهارات، وكريم ممدوح مدربًا لحراس المرمى، بينما يتولى عماد عبدالهادي مهام إداري الفريق، وأحمد وجيه مهام الإداري العام.

ويضم الجهاز الطبي للفريق أحمد معتز طبيبًا، وأحمد عصمت أخصائيًا، فيما يتولى مازن طه مسؤولية المهمات.

ويواصل فريق زد مواليد 2013 مشواره في منافسات دوري منطقة الجيزة، وسط طموحات الجهاز الفني بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والعمل على تطوير مستوى اللاعبين، بما يسهم في إعداد جيل مميز من المواهب الكروية.

نادي زد زد حسن عرام منطقة الجيزة دوري الجمهورية

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