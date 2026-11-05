صندوق الإسكان الاجتماعي يحصل على شهادة الاعتماد الدولي ISO 27001

حصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على شهادة الاعتماد الدولي "الأيزو" الخاصة بنظام إدارة أمن وسلامة المعلومات «ISO 27001»، كأول جهة تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وواحدة من أوائل الجهات الحكومية في مصر التي تنال هذا الاعتماد الدولي المرموق في أمن المعلومات، حيث تسلمت الشهادة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق.

وهنأت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملين به، لحصوله على «ISO 27001»، مؤكدة أن حصول الصندوق على الشهادة يعكس الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في منظومة العمل، والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية في مختلف أنشطته وإجراءاته، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات متميزة وآمنة.

ومن جانبها، أكدت مي عبد الحميد أن سعي الصندوق للحصول على شهادات الاعتماد الدولي "الأيزو" يأتي في إطار رؤية "مصر 2030"، والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير نظم العمل وتحديثها بما يحقق أعلى مستوى من مستويات التميز في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في إرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي.

وأوضحت أن الصندوق عمل على رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك للتسهيل على المواطنين، ومنع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة ومستقبلها، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وضمان استدامة الخدمات للمواطنين.

وأضافت أن رقمنة تلك الخدمات تطلب التأكد من تطبيق أقصى معدلات الأمن المعلوماتي، بما يحافظ على بيانات العملاء وخصوصياتهم، وهو ما دفع الصندوق إلى تحديث ومراجعة جميع السياسات والإجراءات الإلكترونية المتبعة لديه بما يضمن الجاهزية التامة، والتحكم الكامل في البيانات الخاصة بالمواطنين.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الإدارات المختصة بالصندوق، بالتعاون مع شركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، عملوا على التأكد من توافر الضوابط الأمنية والتشغيلية، وذلك من خلال إجراء فحص ميداني متكامل لبحث توافر كافة متطلبات الحماية.

وأوضحت أن تلك الخطوة ساهمت في تحديث أنظمة الأمن المعلوماتي لدى الصندوق، بما يضمن مواجهة التهديدات الرقمية المتجددة، وتشديد إجراءات الوصول للبيانات الحساسة، مع تطبيق نظام تشفير متطور لنقل وتخزين البيانات، مع إجراء عمليات تدقيق داخلي دوري لضمان الالتزام المستمر بتلك المعايير.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق عمل على رفع وعي الموظفين العاملين به تجاه الأمن السيبراني، والتأكيد على مسئوليتهم في تحقيق الأمن السيبراني، بما يضمن حماية أجهزتهم من أي اختراق خارجي أو تسريب معلوماتي محتمل.

ومن جانبه، عبر المهندس نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة كاس سيرت إنترناشيونال لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، عن سعادته باستمرار التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث أبدت الإدارات المختصة بالصندوق التزامها الشديد بتطبيق المواصفات القياسية بمجال أمن وسلامة المعلومات والعمل الدائم على تطويرة من خلال إدارة تأمين المعلومات، وكذلك إدخال التعديلات والملاحظات المطلوبة للحصول على شهادة الأيزو 27001.

وأشار إلى أن حصول صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أربع شهادات اعتماد دولي "أيزو" مؤشر على توجهات الصندوق ورغبته في تحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام بالمعايير العالمية بكل المجالات.

ومن جانبها، أشادت المهندسة/ هبة تميرك، المشرف العام على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالجهود الصادقة التي يبذلها الصندوق للحصول على شهادات الاعتماد الدولي، حيث تولي إدارة الصندوق اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف.

وأشارت إلى أنه جارٍ العمل على تحقيق الاشتراطات اللازمة لحصول الصندوق على مزيد من شهادات الاعتماد الدولية "الأيزو" في ملفات أخرى.

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كان قد سبق له الحصول على 3 شهادات اعتماد دولي "ISO"، وهي شهادة "أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015"، وشهادة "أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018".

جاء ذلك بحضور المهندس كمال بهجات، وهالة غازي، نائبا الرئيس التنفيذي للصندوق، والدكتور مهندس هيثم محمد، استشاري تطوير الأعمال ونظم الجودة والتحول الرقمي، وعدد من المسئولين والمشرفين على الحصول على شهادات الأيزو.