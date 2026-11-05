إعلامي يحرج عمرو زكي بأرقام كهربا: شيكوبانزا يقول له يا عمي

انتقد الإعلامي محمد فارس تصريحات عمرو زكي، نجم منتخب مصر السابق، بشأن مقارنة المهاجم شيكوبانزا، لاعب الزمالك، بآخر 9 مهاجمين ارتدوا قميص النادي الأهلي، معتبرًا أن هذه التصريحات لا تتناسب مع تاريخ اللاعب ومسيرته الاحترافية.

وقال فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عمرو زكي يمتلك تاريخًا كبيرًا في الملاعب، بعدما احترف في الدوري الإنجليزي ومثّل منتخب مصر، وهو ما يجعل تصريحاته محل اهتمام وحسابات مختلفة، مطالبًا إياه بمراعاة قيمة اسمه وتاريخه عند الحديث عن كرة القدم.

وأوضح فارس أنه لا يرى مجالًا للمقارنة بين الفلسطيني وسام أبو علي وشيكوبانزا، مشيرًا إلى أن وسام حقق لقب هداف الدوري المصري برصيد 18 هدفًا في نصف موسم، وكان له دور مؤثر في تتويج الأهلي بالدوري خلال الموسم التالي، كما سجل ثلاثية تاريخية في مرمى بورتو البرتغالي بكأس العالم للأندية، وأصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية من حيث قيمة الانتقال.

وأضاف أن المقارنة لا تحتاج إلى الاستناد إلى وسام أبو علي، وانتقل إلى الحديث عن محمود كهربا، الذي لعب في مركز الجناح والمهاجم، معتبرًا أن أرقامه مع الأهلي تكشف الفارق التهديفي بينه وبين شيكوبانزا.

وأشار فارس إلى أن متوسط تسجيل كهربا مع الأهلي بلغ هدفًا كل 3 مباريات، مقابل هدف كل 7.5 مباراة لشيكوبانزا مع الزمالك، لافتًا إلى أن أهداف كهربا لم تقتصر على المباريات العادية، بل سجل في مواجهات مهمة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والوداد المغربي في النهائي، إلى جانب التسجيل أمام بيراميدز والزمالك، وصناعة 3 أهداف في كأس العالم للأندية.

وأكد أن تأثير كهربا ظهر في مباريات وبطولات كبرى، بينما جاءت أهداف شيكوبانزا التي استند إليها في المقارنة أمام فاركو والبنك الأهلي، مع كامل الاحترام للفريقين.

واختتم محمد فارس انتقاده بتوجيه رسالة إلى عمرو زكي، مطالبًا إياه بالابتعاد عن التصريحات التي قد تؤثر على الصورة المرتبطة بتاريخه الكروي، مستشهدًا بحديث سابق للمدرب ستيف بروس عن عقلية اللاعب.