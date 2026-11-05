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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يحذر من الغفلة عن ذكر الله والاستعداد للموت

خالد الجندي
خالد الجندي
إيمان طلعت

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الغفلة عن ذكر الله والاستعداد للموت، مؤكدًا أن الإنسان بحاجة دائمة إلى تذكير نفسه بلقاء الله وما ينتظره بعد الموت، بدلًا من الانشغال طوال الليل بالهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي وتتبع أخبار الآخرين.

عدم الغفلة عن ذكر الله

وأوضح خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الخميس، أن أُبي بن كعب رضي الله عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: «يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه»، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ القلوب بهذه الكلمات الموجزة التي تحمل تذكيرًا عظيمًا بالآخرة.

ما هي الراحفة والرادفة ؟ 

وأشار إلى أن الراجفة والرادفة ورد ذكرهما في سورة النازعات، في قوله تعالى: «يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ»، موضحًا أن الراجفة تشير إلى النفخة الأولى، والرادفة إلى النفخة التي تليها، وأن استحضار هذه الآيات يدفع الإنسان إلى تذكر الموت والاستعداد لما بعده.

وأضاف أن عبارة «جاء الموت بما فيه» تحمل معاني كثيرة، وتترك لكل إنسان مساحة للتفكر في اللحظات التي تنتظره، بداية من خروج الروح، مرورًا بالغُسل والتكفين وصلاة الجنازة، وحتى دخول القبر ومواجهة وحشته وظلمته، وما يترتب على ذلك من أسئلة ومواقف لا يستطيع الإنسان أن يتجاهلها.

وتساءل خالد الجندي عن كيفية انشغال الإنسان بالسهر من أجل الهاتف والمحادثات ومواقع التواصل الاجتماعي وتتبع عورات الناس، بينما يغفل عن تخصيص وقت لذكر الله والاستعداد للقائه، داعيًا إلى اغتنام الليل في العبادة والتقرب إلى الله، والتفكر فيما أعده الإنسان ليوم الرحيل.

واستشهد بما ورد في الأثر من وصف القبر بأنه بيت الغربة والوحدة، داعيًا إلى عدم التعامل مع الموت باعتباره أمرًا بعيدًا أو يخص الآخرين وحدهم، فكل إنسان مقبل على هذه اللحظة، وعليه أن يستعد لها بالعمل الصالح والذكر والطاعة.

وتطرق خالد الجندي إلى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أنه كان يقرأ القرآن بترسل وهدوء، ويقف عند الآيات التي تتضمن تسبيحًا فيسبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها استعاذة استعاذ، بما يعكس أهمية التدبر والتفاعل مع معاني القرآن الكريم، وعدم الاكتفاء بمجرد تلاوة ألفاظه.

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