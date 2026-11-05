خالد الجندي: الإنسان العاقل من يستطيع أن يضبط نفسه عند الغضب

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب أو إهمال المسؤولية، مؤكدًا أن الإنسان مطالب بالأخذ بالأسباب والتفكير في عواقب تصرفاته قبل الإقدام عليها، حتى لا يورط نفسه في مواقف يندم عليها.

تفسير حديث اعقلها وتوكل

وأوضح خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم المسلمين هذا المعنى من خلال موقف الرجل الذي ترك ناقته دون أن يربطها، ثم دخل للصلاة متوكلًا على الله، فلما خرج لم يجدها، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله: «أعقلتها؟»، فأجاب بأنه تركها اعتمادًا على توكله على الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اعقلها وتوكل».

وأشار إلى أن كلمة «اعقلها» في الحديث تعني اربط الناقة وخذ بالأسباب، وليس المقصود بها مجرد التفكير أو إعمال العقل، موضحًا أن هذه الكلمة أصبحت قاعدة مهمة في حياة الإنسان، تدعوه إلى الجمع بين التوكل على الله واتخاذ التدابير اللازمة قبل القيام بأي عمل.

وأضاف أن العقل الحقيقي يظهر في قدرة الإنسان على تقدير عواقب أفعاله، والتوقف لحظة قبل اتخاذ القرار، والتساؤل عن النتائج التي يمكن أن تترتب على تصرفاته، وهل ستقوده إلى موقف سليم أم تورطه في مشكلة أو تجعله محل لوم وانتقاد.

وأكد خالد الجندي أن الإنسان العاقل هو الذي يستطيع أن يضبط نفسه عند الغضب، ولا يندفع وراء انفعالاته، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»، محذرًا من التصرفات التي قد يندم عليها الإنسان بعد فوات الأوان.

ولفت إلى أن العقل يشبه فرامل السيارة أو مكابحها، فهو الذي يمنع الإنسان من الاندفاع نحو الخطأ أو الوقوع في المحظور، ويساعده على تجنب مواطن الشبهات والمواقف التي قد تعرضه للاتهام أو الإساءة إلى سمعته.

وشدد على أن تصرفات الإنسان محسوبة عليه، وأن احترام الناس له يرتبط بسلوكه ومواقفه، مؤكدًا أن الحكمة ليست في الإقدام على كل ما يستطيع الإنسان فعله، وإنما في معرفة ما ينبغي فعله وما يجب الامتناع عنه، وأن القاعدة التي ينبغي أن تحكم تصرفات المسلم هي: «اعقلها وتوكل».