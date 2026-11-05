خارج حساباتنا تماما.. بيراميدز يحسم موقفه من ضم أشرف بن شرقي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونقل أضا تصريحات لمصدر داخل نادي بيراميدز، نفى خلالها وجود أي اهتمام بالتعاقد مع أشرف بن شرقي، مؤكدًا أن اللاعب خارج حسابات النادي تمامًا، ولا يوجد أدنى تفكير في ضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر: «أشرف بن شرقي خارج حساباتنا تمامًا، ولا يوجد أدنى تفكير في ضمه مطلقًا، لدينا وفرة من اللاعبين في مركزه، ولا نعرف الهدف من انتشار هذه الأنباء قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز».

وتأتي هذه التصريحات لتنفي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن اهتمام بيراميدز بالحصول على خدمات لاعب الأهلي، في ظل الحديث عن إمكانية انتقاله إلى الفريق السماوي، خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة بين الفريقين.