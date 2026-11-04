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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافس بيراميدز.. حقيقة اقتراب مدرب الرجاء السابق من تدريب المغرب الفاسي| خاص

المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الجنوب إفريقي فادلو ديفيدز، المدير الفني السابق لفريق الرجاء المغربي، من تدريب المغرب الفاسي خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد فريق المغرب الفاسي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، برفقة الهلال السوداني وبيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني.

ووفقًا لموقع “العمق” المغربي فإن نادي المغرب الفاسي يستعد للإعلان عن التعاقد مع فادلو ديفيدز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتواصل موقع “صدى البلد” مع مصدر مقرب من المدرب والذي نفى هذا الأمر على الإطلاق مؤكدًا أنها “شائعات”.

موقف مدرب أورلاندو بيراتس السابق

وأضاف أن ديفيدز تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية ولكن لا يوجد عرض رسمي من المغرب الفاسي.

وأشار إلى أن فادلو ديفيدز يرغب في التدريب بالدوري المصري وينتظر مشروع جيد خلال الفترة المقبلة من أجل العودة مجددًا للتدريب.

فادلو ديفيدز الرجاء المغرب الفاسي

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