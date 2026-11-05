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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوزو تاشيما يعلن ترشحه لرئاسة فيفا وينافس إنفانتينو

إنفانتينو
إنفانتينو
حمزة شعيب

أعلن كوزو تاشيما، الرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم، ترشحه رسميًا لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المقبلة، لينضم إلى قائمة المنافسين لجياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي.

3 مرشحين في سباق رئاسة فيفا

وبإعلان ترشحه، أصبح تاشيما ثالث الأسماء المطروحة في سباق المنافسة على رئاسة فيفا، بعد جياني إنفانتينو، الذي يسعى للاستمرار في منصبه، ورامون فيجا، نجم توتنهام الإنجليزي السابق، الذي أعلن ترشحه خلال الساعات الماضية.

ويأتي تحرك المسؤول الياباني في توقيت لافت، خاصة بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أسبوعين، دعمه لجياني إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، وهو الموقف الذي أعقبته استقالة نائب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم من منصبه بأيام قليلة.

ونقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تصريحات لتاشيما، أكد خلالها أن قراره بالترشح لا يرتبط فقط بحسابات الفوز والخسارة، قائلًا: «الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة، بل بنقل قيم الأخلاق والانضباط والنزاهة التي تميز كرة القدم اليابانية إلى العالم».

من هو كوزو تاشيما المرشح لرئاسة فيفا؟

ويبلغ تاشيما من العمر 68 عامًا، وسبق له تمثيل منتخب اليابان لاعبًا دوليًا، حيث خاض 7 مباريات بقميص المنتخب، قبل أن يتجه إلى العمل الإداري ويتولى رئاسة الاتحاد الياباني لكرة القدم خلال الفترة من 2016 إلى 2024.

كما شغل منصب رئيس اتحاد شرق آسيا لكرة القدم على فترتين، الأولى من 2016 إلى 2017، والثانية من 2023 إلى 2025، ويشغل حاليًا منصب الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم.

ويمتلك تاشيما خبرة واسعة داخل المؤسسات الكروية القارية والدولية، إذ يشغل عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2015، إلى جانب عضويته في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 2011.

كوزو تاشيما إنفانتينو الفيفا

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