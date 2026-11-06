موعد مباراة الزمالك ومصر للتأمين اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة كأس مصر، عندما يلتقي مع نظيره مصر للتأمين، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة للموسم الكروي 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لاستعادة الانتصارات ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يحتضن استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الزمالك ومصر للتأمين، في ظل رغبة أبناء القلعة البيضاء في تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وتجنب أي مفاجآت قد تعرقل مسيرتهم في البطولة.

الزمالك يبحث عن استعادة الانتصارات

ويدخل الزمالك المباراة بهدف تصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما تعرض لخسارة مفاجئة أمام وادي دجلة بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتسببت هذه النتيجة في حالة من عدم الرضا لدى جماهير الزمالك، التي تنتظر رد فعل قويًا من اللاعبين خلال مواجهة مصر للتأمين، من أجل استعادة الثقة وتقديم أداء يليق بطموحات النادي وجماهيره.

ورغم الفوارق الفنية والخبرات بين الفريقين، يدرك الجهاز الفني للزمالك أهمية التعامل بجدية مع اللقاء، خاصة أن مباريات الكأس دائمًا ما تحمل احتمالات المفاجآت، ولا تعترف بالفوارق بين الأندية.

ويطمح الفريق الأبيض إلى استغلال المواجهة لتأكيد قدرته على المنافسة في بطولة كأس مصر، وتجنب تكرار سيناريو التعثر الأخير، مع ضرورة التركيز طوال دقائق المباراة وعدم الاستهانة بالمنافس.

موعد مباراة الزمالك ومصر للتأمين في كأس مصر

تقام مباراة الزمالك ومصر للتأمين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومصر للتأمين

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك ومصر للتأمين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، مع تقديم تغطية للمواجهة قبل انطلاقها وبعد نهايتها