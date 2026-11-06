وليد صلاح عبداللطيف: كيف يؤسس مجلس الزمالك شركة الكرة قبل رحيله بعام؟

أبدى وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، تحفظه على توقيت تأسيس شركة الكرة بالنادي، في ظل اقتراب انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي، والتي يتبقى منها عام واحد فقط.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI»، إن هناك تساؤلات مهمة بشأن أحقية المجلس الحالي في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد، رغم اقتراب نهاية فترته القانونية.

وأضاف: «مجلس الإدارة يتبقى له عام واحد في مدته القانونية، فكيف سيقوم بتأسيس شركة تستمر لسنوات؟ ومن الصعب أن يصدر المجلس قرارًا بهذا الحجم، خاصة في ظل المقترح المطروح بمنح النادي 40% فقط من الشركة، مقابل 60% للمستثمرين».

وتابع أن ملف شركة الكرة يحتاج إلى دراسة شاملة وشفافية كاملة، مع ضرورة الإعلان عن أسماء أعضاء الشركة وتوضيح صلاحيات كل طرف، حتى لا يجد النادي نفسه أمام واقع يصعب تغييره مستقبلًا.

وأشار إلى أنه تلقى دعوة لحضور جلسة رموز الزمالك لمناقشة ملف شركة الكرة، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب ظروفه الخاصة.

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة أن تكون جميع القرارات المتعلقة بمستقبل النادي في يد مؤسساته، وليس المستثمرين، خاصة أن الشركة ستدير أحد أهم الملفات داخل القلعة البيضاء.