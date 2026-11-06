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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مقترح في الزمالك بفرض غرامة 1000 جنيه على المتغيبين عن الجمعية العمومية

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

كشف الاعلامي أمير هشام عن عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بفريق كرة القدم، إلى جانب بحث مسألة توقيع غرامات مالية على الأعضاء الذين يتخلفون عن حضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن أحد أعضاء مجلس الإدارة تقدم بمقترح إلى حسين لبيب، رئيس النادي، يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 1000 جنيه على كل عضو لا يحضر الجمعية العمومية، بهدف تحفيز الأعضاء على المشاركة وضمان حضور أكبر عدد ممكن منهم.

وأضاف أن حسين لبيب رد على المقترح بأنه سيعمل على عرضه ومحاولة الحصول على موافقة رسمية بشأنه، حتى يمكن تطبيقه على الأعضاء المتغيبين.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض أعضاء النادي أبدوا حالة من الإحباط بسبب عدم الوصول إلى نتائج ملموسة في المناقشات السابقة مع رئيس النادي، مؤكدًا أنهم قد يتوقفون عن مناقشة مثل هذه الملفات معه مجددًا حال عدم الحصول على موافقة رسمية بشأن المقترح، بعد تكرار المحاولات دون الوصول إلى حلول.

إدارة نادي الزمالك حسين لبيب الأعضاء المتغيبين غرامات مالية على الأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك

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