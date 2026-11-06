وليد صلاح عبداللطيف: يجب أن تكون حصة الزمالك الأكبر في شركة الكرة.. ولا يجوز منح المستثمرين سلطة اتخاذ القرار

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن تأسيس شركة لكرة القدم بالنادي يمثل ضرورة كبيرة وخطوة مهمة لمستقبل القلعة البيضاء، لكنه شدد على ضرورة إعلان جميع التفاصيل المتعلقة بالشركة أمام أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي، وفي مقدمتها نسب المستثمرين، والميزانية، وأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة، وآلية اتخاذ القرارات.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI»، إن جميع التفاصيل المتعلقة بشركة الكرة يجب أن تكون واضحة للرأي العام، مع تحديد الجهة صاحبة القرار، سواء مجلس إدارة النادي أو إدارة الشركة.

وأضاف أن حصة نادي الزمالك يجب ألا تقل عن حصة المستثمرين، مؤكدًا أن امتلاك المستثمرين النسبة الأكبر قد يمنحهم السيطرة على القرارات، وهو ما يمثل خطورة على مستقبل النادي.

وأوضح أن المستثمرين ينظرون إلى المشروع من منظور اقتصادي بحت، ويبحثون عن تحقيق الأرباح، وهو ما قد يدفعهم لاتخاذ قرارات لا تتماشى بالضرورة مع مصلحة الفريق، مثل بيع عدد من اللاعبين لتحقيق مكاسب مالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن نسبة مجلس إدارة الزمالك يجب أن تكون الأكبر تحت أي ظرف، حتى يظل القرار النهائي في يد النادي ويحافظ على هويته ومصالحه.