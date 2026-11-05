موعد مباراة طرابزون سبور وفرايبورج اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقناة الناقلة

يخوض فريق طرابزون سبور التركي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة قوية أمام نظيره فرايبورج الألماني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في لقاء يسعى خلاله الفريق التركي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة طرابزون سبور وفرايبورج اليوم

يستضيف ملعب «بابارا بارك» مواجهة طرابزون سبور وفرايبورج، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وسط تطلعات جماهير الفريق التركي لتحقيق انتصار جديد على ملعبه، ومواصلة الانطلاقة القوية في البطولة.

ويدخل طرابزون سبور المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين له بالمسابقة، ليحصد 6 نقاط كاملة، ويطمح إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب من حسم التأهل إلى الأدوار المقبلة.

في المقابل، يمتلك فريق فرايبورج الألماني 3 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في مواجهة أخرى، ويأمل في العودة بنتيجة إيجابية من الأراضي التركية لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

طرابزون سبور يبحث عن الانتصار الثامن تواليًا

ويعيش طرابزون سبور فترة مميزة تحت قيادة مدربه توماس ريس، بعدما تمكن الفريق من تحقيق الفوز في آخر 7 مباريات خاضها بمختلف المسابقات، وهو ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الفريق الألماني.

على الجانب الآخر، يدخل فرايبورج اللقاء بعد استعادة توازنه وتحقيق انتصارين متتاليين، حيث تغلب على فولفسبورج في بطولة كأس ألمانيا، قبل أن يحقق الفوز على أوجسبورج ضمن منافسات الدوري الألماني.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفرايبورج

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور وفرايبورج في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المواجهة عبر قناة beIN Sports 2، ضمن تغطيتها لمنافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.