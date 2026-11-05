قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتهمة مساعدة إيران.. واشنطن تفرض عقوبات على شخصين وشركة في بيلاروسيا وروسيا ونيجيريا
محمد الحلو يكشف كواليس حبه للغناء منذ الطفولة وسبب ابتعاده عن التمثيل|خاص
الحرس الثوري الإيراني: ناقلة نفط تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز
هل يجوز قطع صلاة الفريضة للرد على مكالمة مهمة؟.. الموقف الشرعي
إعلامي سعودي: اتحاد جدة يستهدف لاعبين بإمكانيات أعلى من إمام عاشور
الحجر الزراعي يعلن انطلاق الموسم التصديري لمحصول الفراولة 2026/2027
الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وقاطرة بمضيق هرمز
زيلينسكي يعلق على خسارة ترامب في انتخابات التجديد النصفي.. ماذا ينتظر الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟
التحكيم المصري تحت المجهر.. لماذا تتكرر أزمات الحكام وتقنية VAR؟
وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 5 آلاف
اتجاه داخل اتحاد الكرة لإقالة حسام حسن.. والبدري وعلي ماهر أبرز المرشحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة طرابزون سبور وفرايبورج اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقناة الناقلة

طرابزون سبور
طرابزون سبور
رباب الهواري

يخوض فريق طرابزون سبور التركي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة قوية أمام نظيره فرايبورج الألماني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في لقاء يسعى خلاله الفريق التركي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة طرابزون سبور وفرايبورج اليوم

يستضيف ملعب «بابارا بارك» مواجهة طرابزون سبور وفرايبورج، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وسط تطلعات جماهير الفريق التركي لتحقيق انتصار جديد على ملعبه، ومواصلة الانطلاقة القوية في البطولة.

ويدخل طرابزون سبور المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين له بالمسابقة، ليحصد 6 نقاط كاملة، ويطمح إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب من حسم التأهل إلى الأدوار المقبلة.

في المقابل، يمتلك فريق فرايبورج الألماني 3 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في مواجهة أخرى، ويأمل في العودة بنتيجة إيجابية من الأراضي التركية لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

طرابزون سبور يبحث عن الانتصار الثامن تواليًا

ويعيش طرابزون سبور فترة مميزة تحت قيادة مدربه توماس ريس، بعدما تمكن الفريق من تحقيق الفوز في آخر 7 مباريات خاضها بمختلف المسابقات، وهو ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الفريق الألماني.

على الجانب الآخر، يدخل فرايبورج اللقاء بعد استعادة توازنه وتحقيق انتصارين متتاليين، حيث تغلب على فولفسبورج في بطولة كأس ألمانيا، قبل أن يحقق الفوز على أوجسبورج ضمن منافسات الدوري الألماني.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفرايبورج

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور وفرايبورج في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المواجهة عبر قناة beIN Sports 2، ضمن تغطيتها لمنافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

طرابزون سبور محمد صلاح اخبار الرياضة الدورى التركى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي2026

بعد قرار الاتصالات.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 في مصر رسميًا

حسام حسن

محمد شبانة يكشف بديل حسام حسن لقيادة منتخب مصر أمام مالاوي

شروط الحصول على المعاش المبكر

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص 2026.. إجراءات التقديم رسمياً

بطاقة التموين

1300 جنيه على بطاقة التموين.. هل يحصل المواطن على هذا المبلغ مع تحويل الدعم لفلوس؟

صلاح

بعد استبعاده من قائمة الأفضل في أفريقيا.. محمد صلاح يظهر ضاحكًا ويتجاهل الرد

زيادة اسعار السجائر اليوم

بدءاً من اليوم.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

أرشيفية

ترامب يدرس إقالة وزير الحرب الأمريكي.. خلافات داخل البيت الأبيض وضغوط من الكونجرس

السجائر

السجائر تشتعل بالأسعار والغرامات.. ماذا ينتظر المدخنين في الأماكن العامة؟

ترشيحاتنا

نقابة النقل البري تطلق مبادرة للدعم النفسي والسلوكي للطلاب

نقابة النقل البري تطلق مبادرة للدعم النفسي والسلوكي للطلاب

القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي يختتمان ورشة حول قانون لجوء الأجانب

القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي يختتمان ورشة حول قانون لجوء الأجانب

الجمعية التأسيسية لنقابة المهندسين الفرعية بجنوب سيناء

المهندسين توسع انتشارها بالمحافظات وتفتتح مقرا جديدا بجنوب سيناء

بالصور

فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

بفستان أسود أنيق.. جومانا مراد في إطلالة جذابة تخطف الأنظار

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها بباريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها

دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها
دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها
دنيا سمير غانم بإطلالة سوداء ساحرة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بأناقتها

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

عديم الموهبة بياخد أجر أعلى من النجم الموهوب.. خالد محمود يفتح النار على أزمة الوسط الفني | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد